Замість Путіна на саміт "Великої двадцятки" на Балі поїде Лавров - Bloomberg / УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Російський диктатор Путін не братиме участі у саміті "Великої двадцятки" (G20) 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія). Про це повідомляє західне новинне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, нібито кремлівські чиновники прагнуть захистити свого диктатора від потенційної напруженості, яку він спровокував повноцінними військовим вторгненням російських військ в Україну 24 лютого 2022 року.

В першу чергу в Кремлі хочуть уникнути прямого конфлікту між Путіним і президентом США Джо Байденом, який публічно називав його "військовим злочинцем".

Президент США заявляв, що не зустрічатиметься з Путіним на Балі, щоб обговорити війну в Україні, і готовий вести переговори тільки про звільнення американських громадян, які перебувають в ув'язненні в Росії, включаючи баскетболістку і зірку жіночої NBA Брітні Грінер ‒ в рамках можливого обміну полоненими.

Проте, президент Індонезії Джоко Відодо відмовився відкликати запрошення диктатору Путіну - мовляв, офіційна Джакарта прагне зберігати нейтральну позицію в цьому питанні. При цьому Відодо також запросив на саміт президента України Володимира Зеленського в якості гостя.

Однак під час телефонної розмови з Відодо, яка відбулася 3 листопада, український лідер говорив, що не братиме участь у саміті G20, якщо в заході братиме участь Путін.

Як розповіло одне з джерел Bloomberg на умовах анонімності, замість Путіна російську делегацію в Індонезії очолюватиме російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Що відомо про саміт G20

Саміт G20 розпочнеться вже 15 листопада на Балі.

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив у четвер, що він очікує, що Путін і голова КНР Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті, який відбудеться в листопаді.

У березні президент США Байден заявив, що, на його думку, Росію слід виключити з G20 через вторгнення в Україну, але визнав, що інші члени групи, включаючи Індонезію, можуть не погодитися. Чиновники Білого дому заявили, що в приватному порядку передали Індонезії своє бажання, щоб Росія не була присутня.

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