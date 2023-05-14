Зеленський пропонував окупувати російські села та підірвати нафтопровід Дружба - The Washington Post

Володимир Зеленський відкинув припущення про те, що він зважував можливість використання ракет дальнього радіусу дії для удару по країні-агресору Росії.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-predlagal-okkupirovat-rossiyskie-sela-i-vzorvat-nefteprovod-druzhba-wp-10470172.html Посилання скопійоване

Зеленський в інтерв'ю виданню назвав дані WP "фантазіями" / Фото: president.gov.ua

Журналісти The Washington Post повідомили, що президент України Володимир Зеленський нібито пропонував окупувати російські села для отримання важелів впливу на Москву, а також підірвати нафтопровід "Дружба". Про це видання пише з посиланням на раніше не оприлюднені таємні документи розвідки США, поширені на платформі обміну повідомленнями Discord.

Як йдеться в одному з документів під грифом "цілком таємно", на зустрічі наприкінці січня Зеленський запропонував Україні "завдати ударів по Росії", одночасно перекинувши українські сухопутні війська на територію противника для "окупації невизначених російських прикордонних населених пунктів" з метою "надати Києву важелі впливу на переговори з Москвою".

На окремій зустрічі наприкінці лютого з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним Зеленський "висловив стурбованість" тим, що "Україна не має ракет дальнього радіусу дії, здатних досягти місць дислокації російських військ у Росії, і не має нічого, за допомогою чого можна було б їх атакувати". Потім Зеленський "запропонував, щоб Україна атакувала невизначені місця дислокації в Ростові", використовуючи замість цього безпілотники.

відео дня

На зустрічі в середині лютого з віце-прем'єром Юлією Свириденко Зеленський нібито запропонував Україні "підірвати" побудований в СРСР нафтопровід "Дружба", який постачає нафту в Угорщину.

"Зеленський підкреслив, що ... Україна повинна просто підірвати трубопровід і знищити ймовірну промисловість угорського [прем'єр-міністра] Віктора Орбана, яка значною мірою базується на російській нафті", - йдеться в документі.

У секретних документах йдеться, що Зеленський нібито "висловлював гнів щодо Угорщини, а отже, міг висловлювати гіперболізовані, безглузді загрози".

Реакція Зеленського

Сам Зеленський в інтерв'ю виданню назвав дані WP "фантазіями", але зазначив, що Україна має право на використання нетрадиційної тактики для захисту України.

"Україна має повне право захищати себе, і ми це робимо. Україна нікого не окупувала, а навпаки. Коли стільки людей загинуло, коли є масові поховання, коли наших людей катують, я впевнений, що ми повинні використовувати будь-які хитрощі", - сказав глава держави.

При цьому Зеленський відкинув припущення про те, що він зважував можливість використання ракет дальнього радіусу дії для удару по Росії.

"Ніхто в нашій країні не віддавав наказів про наступальні дії або удари по російській території", - сказав він.

Що кажуть у Білому домі

В адміністрації Байдена заявили, що перехоплені коментарі Зеленського не є причиною для відмови в наданні АТАСМЅ.

"Україна неодноразово брала на себе зобов'язання використовувати зброю, надану США, відповідально і стратегічно, коли це необхідно для протидії російській агресії, і ми впевнені, що так буде і надалі", - сказав на умовах анонімності представник Міноборони США.

Зеленський пообіцяв, що Україна не буде використовувати американську зброю для завдання ударів по території Росії, і Білий дім вважає, що цю обіцянку він виконав.

"Президент Зеленський виконав обіцянки, які він дав президенту Байдену, і ми не віримо, що це зміниться", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Ракети ATACMS для України

У січні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив: щоб припинити російський терор, потрібно забезпечити відповідні ракетні сили українських військових. За його словами, це стосується постачання ATACMS та іншої подібної зброї.

Глава комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол заявляв, що Україні необхідно надати зброю дальнього радіусу дії, зокрема і оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS. За його словами, за допомогою такої зброї Збройні Сили України могли б завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму.

У квітні голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України.

Витік секретних даних Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їхнього початкового варіанту.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував появу в ЗМІ матеріалів про підготовлюваний український контрнаступ. Дані про підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки, вважає Подоляк.

9 квітня Міністерство юстиції США почало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах.

Інші новини: