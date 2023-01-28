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"Це необхідно для захисту життя": Зеленський відкрито висловився про постачання ракет ATACMS

28 січня 2023, 22:43
За словами президента, Україні потрібні далекобійні ракети. Це необхідно для захисту таких міст, як Костянтинівка або, наприклад, Харків.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Щоб припинити російський терор, потрібно забезпечити відповідні ракетні сили українських військових. Як сказав президент України Володимир Зеленський, це стосується поставок ATACMS та іншої подібної зброї.

"Сьогодні о 9:15 ранку російська армія здійснила ракетний обстріл нашого міста Костянтинівка в Донецькій області. Ворог застосував ракети С-300. По житловому сектору. Станом на цей час 17 прізвищ у списку постраждалих, 14 - поранені. Мої співчуття рідним і близьким", - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що "такі обстріли, на жаль, є буденністю наших територій, до яких російська армія дістає такими ракетами".

"Донбас, Харківська область, південь держави... припинити цей російський терор було б можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили наших військових. Щоб у терористів не було відчуття безкарності", - додав президент.

Яке озброєння потрібно Україні

За словами президента, Україні потрібні далекобійні ракети - зокрема для того, щоб прибрати цю можливість окупантів "ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки і знищувати ними українські міста".

"І я дякую всім - політикам, громадським діячам, журналістам і звичайним людям, які наполягають разом з нами на тому, що не може бути будь-яких табу в поставках зброї для захисту від російського терору. Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідна поставка - зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї. Це необхідно для захисту життя. Захисту таких міст, як Костянтинівка або, наприклад, Харків", - підкреслив глава держави.

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що серед озброєнь, яких зараз Україна потребує найбільше, є Західні системи протиповітряної оборони. Зокрема, німецькі зенітно-ракетні комплекси IRIS-T.

Як повідомляв Главред, раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь. Йдеться насамперед про ракети ATACMS, боєприпаси GLSDB і дрони Gray Eagle.

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