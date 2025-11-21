Неочікуваний стрибок: в Україні ціна на популярний продукт перевищила 600 гривень

В українських супермаркетах переписали ціни на продукт, який часто беруть покупці.

Наскільки в Україні подорожчав твердий сир / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

В Україні подорожчав твердий сир

У супермаркетах кілограм сиру коштує вже більше 600 гривень

Твердий сир - універсальний продукт, який купує багато українців. Однак тепер він став розкішшю для багатьох через раптове зростання ціни за кілограм більш як на 100 гривень.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Станом на 21 листопада поточного року сир твердий "Звени Гора голландський 45%" коштує в супермаркетах в середньому 608,50 гривні. Хоча середньомісячна ціна на цей сир минулого місяця становила 505,17 гривні за кілограм.

Як змінилися ціни на інші сири

В Україні також переписали ціни на інші сири. Однак вони подорожчали не так помітно. Наприклад, сир твердий "Звени Гора голландський 45%" вагою 285 грамів коштує 199 гривень, а у жовтні його продавали лише на гривню дешевше.

А ось твердий сир "Комо традиційний 50%" сьогодні коштує в середньому 543,33 гривні за кілограм, тоді як ще минулого місяця українці його купували по 529,91 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чому в Україні вищі ціни на продукти, ніж в країнах ЄС

Главред писав, що за даними аналітиків Центру економічної стратегії, у більшості країн Євросоюзу продукти харчування оподатковуються за зниженими ставками ПДВ - від 4% в Італії до 7% у Німеччині. Це дозволяє робити базові товари доступнішими для населення.

В Україні ж на всі продукти діє стандартна ставка у 20%, що часто призводить до вищих цін на полицях магазинів, ніж у деяких державах ЄС. Аналітики вважають, що українські податкові пільги формувалися нерівномірно.

Нагадаємо, Главред писав, що напередодні різдвяно-новорічних свят ціни на затребувані овочі в Україні можуть зрости. Мова йде зокрема про картоплю, помідори, огірки, капусту та інші сезонні продукти.

Раніше стало відомо, що за даними аналітиків, попри осіннє падіння цін на капусту в Україні, існує ризик їхнього зростання в зимовий період. Пропозиція якісної капусти, придатної для закладки в сховища, обмежена.

Напередодні повідомлялося, що в Україні до кінця року очікується підвищення цін на макаронні вироби на 3–10%. На вартість продукції впливають два ключові фактори воєнного часу — перебої з електроенергією, що змушує підприємства використовувати генератори, та дефіцит робочої сили, зокрема водіїв.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

