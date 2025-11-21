Важко з тобою: Джанабаєва показала, як свариться з Меладзе

Джанабаєва і Меладзе поділилися шматочком сімейного життя.

Валерій Меладзе і Альбіна Джанабаєва довгий час разом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Альбіна Джанабаєва

Російський співак Валерій Меладзе, який так і не висловив свою думку про терористичне вторгнення РФ в Україну, потрапив на відео до своєї дружини Альбіни Джанабаєвої.

Відповідним роликом співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На відео Джанабаєва показала імпровізований конфлікт із Валерієм Меладзе. Пара нібито свариться і з'ясовує стосунки.

Меладзе з'ясовує стосунки / Скриншот

"То в тебе Меркурій, то в тебе Місяць, то в тебе Зурна", - каже обурений Меладзе.

Виявилося, що в такий спосіб Джанабаєва вирішила анонсувати свою нову пісню.

Зазначимо, як повідомляв Главред, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Валерій Меладзе разом із сім'єю покинув Росію і переїхав до Іспанії. Щоправда, це не заважає співакові й далі заробляти в країні-агресорі - зірка приїжджав до Росії.

А також раніше Валерій Меладзе вперше став дідусем. Онука співаку народила його середня дочка від Ірини Малухіної (Меладзе) Софія. У родині Меладзе з'явився хлопчик, якого назвали Георгієм.

Про персону: Валерій Меладзе Валерій Меладзе - російський співак, музичний продюсер, телеведучий і актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, розкритого виданням "Агентство".

