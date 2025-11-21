Важко з тобою: Джанабаєва показала, як свариться з Меладзе

Коротко:
- Що зробив Меладзе
- Чому Джанабаєва виклала відео
Російський співак Валерій Меладзе, який так і не висловив свою думку про терористичне вторгнення РФ в Україну, потрапив на відео до своєї дружини Альбіни Джанабаєвої.
Відповідним роликом співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На відео Джанабаєва показала імпровізований конфлікт із Валерієм Меладзе. Пара нібито свариться і з'ясовує стосунки.
"То в тебе Меркурій, то в тебе Місяць, то в тебе Зурна", - каже обурений Меладзе.
Виявилося, що в такий спосіб Джанабаєва вирішила анонсувати свою нову пісню.
Зазначимо, як повідомляв Главред, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Валерій Меладзе разом із сім'єю покинув Росію і переїхав до Іспанії. Щоправда, це не заважає співакові й далі заробляти в країні-агресорі - зірка приїжджав до Росії.
А також раніше Валерій Меладзе вперше став дідусем. Онука співаку народила його середня дочка від Ірини Малухіної (Меладзе) Софія. У родині Меладзе з'явився хлопчик, якого назвали Георгієм.
Про персону: Валерій Меладзе
Валерій Меладзе - російський співак, музичний продюсер, телеведучий і актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, розкритого виданням "Агентство".
