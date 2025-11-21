"Міс Всесвіт-2025": у Таїланді коронували нову "королеву" - хто вона

Представниця Мексики перемагає на конкурсі Miss Universe вчетверте в історії.

Переможницею конкурсу стала представниця Мексики / колаж: Главред, фото: instagram.com/missuniverse, instagram.com/fatimaboschfdz

Коротко:

У конкурсі взяли участь 120 представниць з усього світу

Україну на конкурсі представляла Софія Ткачук

У п'ятницю, 21 листопада, представниця Мексики 25-річна Фатіма Бош Фернандес виборола титул "Міс Всесвіт-2025" на 74-му міжнародному конкурсі краси, який відбувся в комплексі Impact Challenger Hall у Нонтхабурі, на північ від Бангкока (Таїланд). Коронувала нову "королеву" датчанка Вікторія К'єр Тейлвіг, яка перемогла 2024 року. Про це повідомляють у соцмережах конкурсу.

Фатімі Бош 25 років. Вона вивчала дизайн одягу і моду в Мексиці, Італії та США і працює моделлю. Крім того, вона бере участь у благодійних і гуманітарних проєктах. Бош стала четвертою мексиканкою в історії, яка завоювала корону "Міс Всесвіт".

Титул першої віце-міс було надано представниці Таїланду Правінар Сінгх. Другою віце-міс оголошено Стефані Абасалі (Венесуела). До ТОП-5 також увійшли Атіса Манало (Філіппіни) та Олівія Ясе (Кот-д'Івуар).

Україну на конкурсі представляла Софія Ткачук, яка не змогла потрапити в ТОП-30.

Загалом у конкурсі краси взяли участь 120 представниць з усього світу, які демонстрували свої вміння та стиль у таких категоріях, як інтерв'ю, національний костюм, вечірня сукня та купальник.

Цього року захід став одним із найбільш обговорюваних через низку скандалів навколо нього, а Фатіма стала улюбленицею публіки через свій вчинок під час церемонії вручення стрічок: вона сміливо відповіла тайському директору конкурсу, який публічно її вичитав та образив, назвавши тупим.

Про конкурс Міс Всесвіт "Міс Всесвіт" - щорічний міжнародний конкурс краси. Один із найпрестижніших конкурсів краси у світі, входить до "Великої четвірки" поряд із конкурсами "Міс світу", "Міс Інтернешнл" і "Міс Земля". За даними Вікіпедії, конкурс було вперше показано на американському національному телебаченні 1955 року. У 1960 році шоу змінило місце розташування з Каліфорнії на Флориду. До 1971 року конкурс проходив на території США, а з 1972 року - щороку в новій країні.

