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Вночі в містах України лунали вибухи через атаку окупантів: що відомо

Анна Ярославська
14 травня 2023, 07:41 оновлено 14 травня, 07:55
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Минулої ночі вибухи прогриміли в Харкові, Тернополі, Херсоні, Київській області.
Ракетний удар, вибух
Вночі окупанти атакували Україну ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: Telegram, УНІАН

У ніч на 14 травня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога. У низці областей пролунали вибухи. Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав серйозно ставиться до тривоги й пройти в укриття.

Атака на Київ

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що російські окупанти влаштували вже сьому атаку на столицю з початку травня. За попередньою інформацією, до опівночі армія країни-агресора РФ запустила в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники. Найімовірніше, для виявлення позицій нашої ППО.

"Всі БПЛА, що рухалися в напрямку Києва, були знищені на далеких підступах. Після півночі була повітряна тривога, пов'язана з атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку! Але в повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет не було зафіксовано", - повідомив у Telegram начальник КМВА Сергій Попко.

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За попередніми даними, руйнувань та травмованих у місті немає.

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Вибухи в Тернополі

У Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, сталося загоряння нежитлової будівлі. Про це повідомив мер міста Сергій Надал.

"Внаслідок ракетних обстрілів в Тернополі є влучання в складські приміщення. На місці працюють всі необхідні служби", - написав він у Telegram.

Двоє людей отримали травми. Вони з опіками та осколковими пораненнями перебувають у лікарні.

"Якщо ви побачили уламки збитої ракети, не підходьте близько і не торкайтеся. Одразу викликайте поліцію та рятувальників. У разі повторної хвилі ракетної атаки не ігноруйте сигнал тривоги", - додав він.

Вночі в містах України лунали вибухи через атаку окупантів: що відомо

Вибухи у Харкові

Російські війська вночі, 14 травня, завдали ударів по Харкову, цілилися в інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

Окупанти завдали ракетного удару по Новобаварському району міста Харків. На щастя, жертв і постраждалих немає.

"Цілилися по інфраструктурному об'єкту. У довколишніх будинках вибило скло і двері, але обійшлося без значних руйнувань", - зазначив Терехов.

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Вибухи в Херсоні

У Херсоні вночі 14 травня також пролунали звуки вибухів, передає Суспільне.

Офіційна інформація про причини й наслідки вибухів поки не повідомлялася.

Атаки окупантів з повітря на Україну

Ранок 9 травня розпочався з масштабної повітряної тривоги по всій Україні через ракетну атаку російських окупантів. У Києві пролунали потужні вибухи.

Як повідомили в Повітряних силах, за дві хвилі обстрілу України російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр і Х-101/Х-555.

23 з них знищені протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії зі складовими Сил оборони України.

Вночі 8 травня в Києві лунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували столицю України дронами. У повітряному просторі столиці виявлено та знищено понад 30 безпілотників. Столична влада заявила, що це була наймасовіша атака дронів на Київ з початку вторгнення РФ. Внаслідок атаки були руйнування і постраждалі.

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