Ворога знищено: у ЗСУ важливий успіх на критичному напрямку під Покровськом

Сили оборони України утримують певні рубежі в північній частині Покровська на Донеччині, а також контролюють позиції південніше залізниці, які є важливими для подальшої деокупації.
Як повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, ворог намагається перетнути залізницю, щоб збільшити зону окупації міста, але ці спроби блокуються.
"Війська противника в Покровську сточуються. Як результат - ворогу доводиться проводити поповнення втрат серед особового складу", - йдеться в повідомленні.
У ЗСУ розповіли, що російське командування вже задіяло в смузі відповідальності корпусу оперативний резерв УВ "Центр" - підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії РФ.
У ДШВ зазначили, що для протидії подальшому просуванню ворога та проведення зачисток у Покровську Сили оборони нарощують власне угруповання, зокрема кількість екіпажів БПЛА.
"Одним із ключових завдань наших захисників залишається повне перекриття логістичних шляхів противника до міста, зокрема із застосуванням тактичної та армійської авіації", - йдеться в повідомленні.
Ситуація навколо Мирнограда
Як зазначили в 7 корпусі, на північних околицях Мирнограда завершується зачистка від ворожої піхоти.
"Також залучаємо додаткові ресурси для виявлення та ліквідації противника, переміщення якого зафіксовано в південній частині міста. Нечисленні ворожі групи намагалися просочитися в Гришине, що на північний захід від Покровська. Але українські військові вчасно виявили та ліквідували противника", - додали українські військові.
Що відбувається в Покровську: дані аналітиків
Російські окупаційні війська просунулися в Покровську, повідомив OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог просунувся в Покровську, Степногірську, поблизу Володимирівки та Шахового", - йдеться в повідомленні OSINT-проєкту в Telegram у п'ятницю.
Ситуація в Покровську - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що біля Покровська окупанти влаштовують "сафарі" на людей. Загарбники продовжують своє так зване "сафарі" на людей - атакують FPV-дронами.
Нагадаємо, представник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Як повідомляв Главред, старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади) повідомив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу. Окупанти діють малими групами, намагаючись загнати місто в тактичне кільце.
