Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Бунти проти Кремля: названо ймовірний сценарій перевороту в РФ

Олексій Тесля
21 листопада 2025, 10:52
168
У першому кварталі 2026 року будуть великі сюрпризи в Росії, не виключає Тарас Загородній.
Тарас Загородний, Путин, Кремль
Тарас Загородній прокоментував імовірність бунту в РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, pixabay

Важливе із заяв Загороднього:

  • Є ймовірність конфліктів між місцевою владою і федеральною владою РФ
  • У першому кварталі 2026 року на РФ чекають великі потрясіння

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, чи можливі в Росії внутрішні конфлікти.

"Я більше вірю в конфлікти між місцевою владою і федеральною владою РФ, тобто коли центру протистоятиме саме місцева влада, а не народ. Якщо немає грошей у місцевому бюджеті, якщо немає можливості підтримувати інфраструктуру, школи, громадський транспорт і все інше, відповідати доведеться місцевій владі, адже люди підуть не до Путіна, а до місцевої влади", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

За словами експерта, така сама ситуація складалася і в Радянському Союзі, коли він почав розпадатися, "коли не було грошей на утримання місцевих еліт, і гроші з Москви не надходили".

"Є, звичайно, ще вклади росіян - ще 60 трильйонів рублів. І російська влада ще спробує конфіскувати ці вклади, вона вже запускає механізми, які позбавляють населення можливості забрати гроші з банків. Це робиться з розмитим формулюванням: мовляв, якщо банк бачить, що йдуть неконтрольовані, на його погляд, операції, він має право заблокувати гроші. Це явище стало масовим", - уточнив він.

Загородній також нагадав про те, що перед розпадом у СРСР провели конфіскаційну грошову реформу.

"У РФ поки бояться це робити, але ці процеси теж тривають. І вже в першому кварталі 2026 року ми побачимо великі сюрпризи в Росії, які вже зараз готуються", - додав він.

Дивіться відео - інтерв'ю з Тарасом Загороднім:

Бунт у РФ: думка експерта

Георгій Тука висловився про шанси на внутрішній заколот у державі-агресорі - Росії. За його словами, теоретично виступ з боку вищих кіл там можливий. Однак за останні роки, особливо в останні два, Путін і його оточення систематично і досить ефективно усували будь-яке інакомислення. У результаті в країні фактично не залишилося реальної опозиції.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу націлена на переговори з Путіним насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Більше новин:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

бунты Тарас Загородній
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Три дні чекав під руїнами у Тернополі: знайдені тіла дітей і дружини чоловіка, який вижив

Три дні чекав під руїнами у Тернополі: знайдені тіла дітей і дружини чоловіка, який вижив

15:35Україна
США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

15:30Інтерв'ю
ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

15:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Генерація АЕС зросла: які регіони можуть очікувати полегшення зі світлом

Генерація АЕС зросла: які регіони можуть очікувати полегшення зі світлом

Долар рвонув угору, євро летить на дно: новий курс валют на 21 листопада

Долар рвонув угору, євро летить на дно: новий курс валют на 21 листопада

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 21 листопада

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 21 листопада

"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення

"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення

Гороскоп на грудень 2025: життя одного знака зодіаку перевернеться з ніг на голову

Гороскоп на грудень 2025: життя одного знака зодіаку перевернеться з ніг на голову

Останні новини

15:30

Скоро буде на вагу золота: в Україні невпинно дорожчає один продукт

15:30

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

15:27

У речах з секонд-хенду криється безліч небезпек: як легко провести дезінфекцію

15:12

ТСК намагалась примусово доставити в Верховну Раду керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова, який ігнорує всі виклики

15:12

"Стане відомо": Аніта Луценко натякнула на розрив стосунків

Повноцінні домовленості щодо припинення вогню можливі не раніше весни - КочетковПовноцінні домовленості щодо припинення вогню можливі не раніше весни - Кочетков
15:07

ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

14:58

Порошенко вимагає новий Уряд та себе Прем’єром, інакше зриватиме бюджет-2026 та перемовини, - експерт

14:53

РФ вже готова до ударів: коли буде новий масований обстріл

14:51

Переговори Зеленського з Трампом: у Sky News дізналися терміни і тему обговорення

Реклама
14:49

Сніг, мороз та хуртовини: в яких областях різко погіршиться погода

14:23

Найсмачніша намазка з сала до борщу з трьох інгредієнтів: рецепт п'ятихвилинка

14:12

Страва, якою у своїх листах захоплювався Шевченко: рецепт гречаних вареників з сиромВідео

14:11

Можливий коханець Денисенко засвітився з нею в новій ролі - деталі

14:07

Важко з тобою: Джанабаєва показала, як свариться з МеладзеВідео

14:04

Слова "підодіяльник" та "підковдра" варто забути - правильні українські назвиВідео

14:03

Люди, що народилися в ці три місяці, мають рідкісний дар заспокоювати

13:51

Переговори про мирну угоду: Умєров назвав головні умови України

13:49

Експерт з енергетики пояснив, чому графіки відключень світла так часто змінюються

13:27

Неочікуваний стрибок: в Україні ціна на популярний продукт перевищила 600 гривень

13:11

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці пінгвіна в окулярах за 31 секунду

Реклама
12:55

Ворога знищено: у ЗСУ важливий успіх на критичному напрямку під Покровськом

12:54

Продавав Біг-Бен і Білий дім за недорого: історія афериста, якому вірили наївні багатіїВідео

12:52

Назад в СРСР: через проблеми Росія з 2026 року може перейти на карткову систему

12:34

Мамі по плече: Фреймут вивела в люди молодшу доньку, яка різко подорослішалаВідео

12:33

На Україну насувається потужний циклон: які області накриє сніг у вихідні

12:31

Десятки дронів налетіли на Одесу: "Шахеди" падають на будинкиВідео

12:11

"Тут особливий струм і дуже рідна емоція": колишня тренерка "Ліги Сміху"повернулася в проєкт

12:07

"Україна сама себе знищить": експерт сказав, що ховається за "мирним планом"

12:07

"У дуже важкому стані": що відбувається зі Степаном Гігою зараз

12:00

"Нагнали швидких з медиками": ГУР провело вражаючу операцію в тилу ворога

11:59

В Україні стартує "Зимова підтримка": кому і як можна отримати виплати

11:55

Без "Дії" та черг: як легко оформити "тисячу Зеленського"

11:50

СБУ масово затримує навідників на енергетичні об'єкти. Вони вже отримують по 15 років, - експерт

11:46

Чому 22 листопада не можна перевантажуватися: яке церковне свято

11:41

"Наш перший досвід": Могилевська показала зворушливий момент з меншою донечкоюВідео

11:31

Звичайні люди, які стали незламним щитом Харкова: 2+2 покаже воєнну драму "Фортеця"

11:21

"Ніжний етап": Марина Боржемська закрутила новий роман

11:21

Яку ялинку вибрати на Новий рік 2026: гід хвойними красунями

11:11

Нуль підтверджених уражень і мінімум бойових виїздів: ТСК підтвердила законність розформування підрозділу Касьянова

11:06

Британія підготувалася до введення своїх військ в Україну, але є нюанс - ЗМІ

Реклама
10:57

Шикарний салат на новорічний стіл – секрет в основному інгредієнтіВідео

10:57

До Нового року курс долара може змінитися кардинально: що прогнозує банкір

10:52

Бунти проти Кремля: названо ймовірний сценарій перевороту в РФВідео

10:44

"Міс Всесвіт-2025": у Таїланді коронували нову "королеву" - хто вонаФотоВідео

10:43

Довгоочікуване повернення: Дмитро Дікусар з’явиться у "Танцях з зірками" у новому амплуа

10:27

Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати

10:22

Штурмовики РФ масово помирають: військовий розповів про ситуацію в Покровську

10:09

Китайський гороскоп на завтра 22 листопада: Кроликам - заздрість, Собакам - обман

09:57

Гуляйполе під загрозою ізоляції: в ISW розповіли про нову тактику росіян

09:51

"На тлі препаратів": названо причину коми Михайла Клименка

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти