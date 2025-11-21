Бунти проти Кремля: названо ймовірний сценарій перевороту в РФ

У першому кварталі 2026 року будуть великі сюрпризи в Росії, не виключає Тарас Загородній.

Тарас Загородній прокоментував імовірність бунту в РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, pixabay

Важливе із заяв Загороднього:

Є ймовірність конфліктів між місцевою владою і федеральною владою РФ

У першому кварталі 2026 року на РФ чекають великі потрясіння

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, чи можливі в Росії внутрішні конфлікти.

"Я більше вірю в конфлікти між місцевою владою і федеральною владою РФ, тобто коли центру протистоятиме саме місцева влада, а не народ. Якщо немає грошей у місцевому бюджеті, якщо немає можливості підтримувати інфраструктуру, школи, громадський транспорт і все інше, відповідати доведеться місцевій владі, адже люди підуть не до Путіна, а до місцевої влади", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, така сама ситуація складалася і в Радянському Союзі, коли він почав розпадатися, "коли не було грошей на утримання місцевих еліт, і гроші з Москви не надходили".

"Є, звичайно, ще вклади росіян - ще 60 трильйонів рублів. І російська влада ще спробує конфіскувати ці вклади, вона вже запускає механізми, які позбавляють населення можливості забрати гроші з банків. Це робиться з розмитим формулюванням: мовляв, якщо банк бачить, що йдуть неконтрольовані, на його погляд, операції, він має право заблокувати гроші. Це явище стало масовим", - уточнив він.

Загородній також нагадав про те, що перед розпадом у СРСР провели конфіскаційну грошову реформу.

"У РФ поки бояться це робити, але ці процеси теж тривають. І вже в першому кварталі 2026 року ми побачимо великі сюрпризи в Росії, які вже зараз готуються", - додав він.

Бунт у РФ: думка експерта

Георгій Тука висловився про шанси на внутрішній заколот у державі-агресорі - Росії. За його словами, теоретично виступ з боку вищих кіл там можливий. Однак за останні роки, особливо в останні два, Путін і його оточення систематично і досить ефективно усували будь-яке інакомислення. У результаті в країні фактично не залишилося реальної опозиції.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу націлена на переговори з Путіним насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

