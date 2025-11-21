РФ вже готова до ударів: коли буде новий масований обстріл

Моніторингові канали назвали регіони, які можуть бути під атакою РФ.

РФ готується до нового обстрілу / Колаж: Главред, фото: Повітряне командування "Схід", 117 окрема важка механізована бригада, Главред

Що відомо:

РФ готується до нового обстрілу

Масовані удари можуть відбутися вже найближчими днями

Під ударами може бути енергетика у центральних регіонах

Російські окупанти готуються до нового масованого ракетно-дронового обстрілу України. Атака може відбутися вже протягом найближчих днів. Про це повідомляє моніторинговий канал.

Монітори фіксують активність сил окупантів на північному напрямку.

"Це може свідчити про підготовку удару по центральних областях в найближчі дні", - йдеться у повідомленні.

Під час атаки РФ може застосувати:

3 МіГ-31К,

до 21 балістичних ракет,

ударні дрони.

Зазначається, що російські МіГи вже підготовлені до запуску ракет "Кинджал". Також балістичні установки, розосереджені у північних районах, перебувають у стартовій позиції.

Монітори вважають, що під ударами можуть бути об'єкти інфраструктури у центральних регіонах України.

Якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Які міста під загрозою нового обстрілу - думка експерта

Главред писав, що військовий оглядач Денис Попович пояснив, що російські атаки відбуваються в певній послідовності. Спочатку ворог завдає ударів по Києву, а вже за кілька днів - по західних регіонах.

За його прогнозами, наступними під загрозою можуть опинитися міста Наддніпрянщини - Дніпро, Кременчук і Полтава. Після цього, ймовірно, Росія знову повернеться до атак на столицю.

Атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 20 листопада Запорізька область і місто Запоріжжя зазнали атаки російських дронів-камікадзе і КАБів. У результаті атаки є багато загиблих.

Раніше, 19 листопада, Росія атакувала багатоповерхівки в місті Тернопіль ракетами. Уже відомо про понад 25 загиблих, серед яких троє дітей. Також кількість поранених перевищує 90 осіб.

Напередодні Росія дронами атакувала один із підрозділів ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала бригада працівників, яка перебувала на об'єкті.

Що відомо про МіГ-31 МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25. МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км. МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

