Три дні чекав під руїнами в Тернополі: знайдено тіла дітей і дружини чоловіка, який вижив

Загиблим дітям було всього 6 і півтора року.

https://glavred.net/ukraine/tri-dnya-zhdal-pod-ruinami-v-ternopole-naydeny-tela-detey-i-zheny-muzhchiny-kotoryy-vyzhil-10717679.html Посилання скопійоване

Під завалами знайшли тіла жінки та дітей / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

РФ вдарила по Тернополю ракетами

Під руїнами будинку знайшли тіла матері та двох дітей

У Тернополі під завалами зруйнованого будинку, в який поцілила російська ракета, знайшли тіла трьох людей. Серед них дві дитини. Про це повідомляє ДСНС.

Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки 19 листопада вже зросла до 31 людини, ще 94 - постраждали. Безвісти зниклими безвісти залишаються 13 осіб.

відео дня

Рятувальники досі продовжують розбирати завали та шукати тіла.

Згодом стало відомо, що троє загиблих - рідні люди чоловіка, який уже три дні чекає біля руїн будинку, де колись було чути дитячий сміх. Він в одну секунду втратив свою кохану жінку та 6-річну доньку і півторарічного сина.

"Ще одна сім'я, життя якої забрала Росія... Їх убила російська ракета. Жодні слова зараз не втамують біль від горя ... Вічна пам'ять усім невинно вбитим! Ніколи не забудемо і не пробачимо!" - пише ДСНС.

Дивіться відео з місця трагедії в Тернополі:

Під завалами в Тернополі знайшли тіла мами та дітей / фото: скріншот

Чоловік Камель розповів місцевому виданню про те, що він дивом залишився живим, бо в момент удару проходив коридором. Чоловік просто не встиг вивести дітей і дружину.

"Дружина і діти перебували в кімнаті. Малюки злякалися, тому ми ввімкнули їм мультики. Я був у коридорі, хотів узяти речі і вивести їх, але не встиг, бо пролунав вибух", - розповідав чоловік.

Він ще в перший день після ракетного удару розумів, що шанси на те, що його рідні виживуть, мінімальні.

"Не знаю, чи вдасться їх знайти... Не вірю, що вони будуть живі", - говорив він.

Удар по Тернополю - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія вранці 19 листопада завдала удару по Тернополю. Одна з ракет влучила в багатоповерховий будинок. Внаслідок атаки ворога загинули 26 осіб. Але вже ввечері сталося справжнє диво - рятувальникам вдалося знайти живого 20-річного хлопця. Він залишався під завалами приблизно до 17:00.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти атакували житлові будинки в Тернополі крилатими ракетами Х-101, випущеними літаками стратегічної авіації.

Після удару ворога в місті досі вважаються зниклими безвісти 22 людини, їхній пошук триває. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред