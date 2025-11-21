Мамі по плече: Фреймут вивела в люди молодшу доньку, яка різко подорослішала

Ольга Фреймут з Євдокією відвідали концерт відомого хору.

Оля Фреймут із донькою Євдокією / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Знаменита українська телеведуча Ольга Фреймут, яка наразі проживає з сім'єю в Лондоні, показала в Instagram світлини та відео з сімейного дозвілля разом із молодшою донькою Євдокією. Дівчата відвідали концерт львівського хору "Гомін".

Як повідомила ведуча, вона прийшла на подію на запрошення музикантів. Фреймут тепло відгукнулася про артисток і підкреслила, що вони успішно об'єднують українців.

Ольга Фреймут на концерті хору "Гомін" / фото: instagram.com, Ольга Фреймут

"Святий хор - вони об'єднують українців, роблять сучасним минуле, закохують навіть байдужих у наші традиції та музику. Вони допомагають військовим, і не тільки. Дякую за запрошення", - написала Ольга.

Ведуча взяла із собою на концерт молодшу доньку Євдокію, яка вразила прихильників разючою схожістю із зірковою мамою. Для виходу дівчата обрали парні чорно-білі луки. Евдокія, яка подорослішала, успадкувала витончені риси обличчя мами, колір очей і волосся.

Ольга Фреймут - діти / фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Не забула Ольга і про навчання манерам - вона розповіла кумедну історію про те, як хтось із глядачів вирішив підспівувати хору під час концерту.

"Якийсь чоловік позаду нас не втримався і почав і собі підспівувати. Ми швидко його втихомирили, а я співала подумки", - поділилася Фреймут.

