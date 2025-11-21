Продавав Біг-Бен і Білий дім за недорого: історія афериста, якому вірили наївні багатії

Один із найбільш винахідливих аферистів усіх часів - шотландець Артур Фергюсон.

Артур Фергюсон - шотландський шахрай / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, worldbank.org.ua

Коротко:

Артур Фергюсон продавав багатим туристам топ-пам'ятки

Легенда афериста була проста, але геніальна

Поради про те, як розпізнати маніпуляцію і захистити свій гаманець

Артур Фергюсон - шотландський шахрай, який став відомий "продажами" національних пам'яток на початку минулого століття. Його "товаром" були не золото або діаманти, а найзнаменитіші архітектурні пам'ятки світу. У Фергюсона був талант перевтілення. Він майстерно вмів використовувати свою чарівність на повну. Авантюрист підстерігав багатих довірливих туристів на вулицях Лондона, представлявся важливим держслужбовцем і пропонував їм "угоду століття". Про це пише 2+2.

Легенда афериста була проста, але геніальна: мовляв, країна переживає складні фінансові часи і змушена таємно заробляти на пам'ятках. Фергюсон пропонував купити або орендувати їх! Наприклад, легендарний Біг-Бен він "продав" за скромну суму в 1000 фунтів, а за Букінгемський палац отримав 2000 фунтів першого внеску.

Коли ж поліція вийшла на його слід, то він просто втік до Парижа. Але й там він примудрився "продати" символ Франції - Ейфелеву вежу! Пізніше Фергюсон, уже перебуваючи в США, досяг апогею своєї зухвалості, здавши в оренду... Білий дім разом із президентом за 100 000 доларів.

Однак, як це взагалі можливо? Чому люди, які мали чималі статки і, ймовірно, освіту, "клюнули" на таку відверту аферу? Відповідь криється глибоко в нашій психіці.

Про те, як працюють такі маніпуляції, розповіла психологиня Олена Шершньова. За її словами, секрет успіху таких аферистів, як Фергюсон, криється у свідомому включенні емоцій у процес ухвалення рішення.

"Завжди, коли нам щось пропонують, чи то товар, чи то якусь думку, чи то ідею, і водночас вмикають наші емоції, навмисно вмикають, одразу можна говорити про маніпуляцію", - підкреслює експерт.

У випадку Фергюсона це були емоції:

Жадібність і ексклюзивність. Можливість отримати щось грандіозне за мізерну ціну та ще й таємно.

Співчуття. Легенда про "важкі часи" країни.

Важливість. Спілкування з "держслужбовцем" створювало ілюзію приналежності до чогось великого.

Психологічна пастка полягає в тому, що емоції діють як "вимикач" для нашої когнітивної функції.

"Це може вплинути на нас, знизити нашу когнітивну функцію в даний момент, увімкнути емоції та підштовхнути нас до спонтанних, необдуманих покупок", - пояснює Олена Шершньова.

Ключові слова тут - спонтанність та емоції. Якщо рішення приймається швидко, під впливом сильного почуття (захоплення, страху втратити вигоду, бажання бути особливим), критичне мислення просто не встигає "увімкнутися".

Як розпізнати маніпуляцію і захистити свій гаманець (і мозок):

Зупиніться і видихніть. Якщо відчуваєте сильний емоційний поштовх ("це єдина можливість!", "залишилося 5 хвилин!", "секретна пропозиція тільки для вас"), зупиніться.

Увімкніть логіку. Запитайте себе: "Це взагалі реально? Яка тут логіка?" Чи може уряд продати Біг-Бен? Очевидно, ні.

Перевірте джерело. Шановний держслужбовець, продаючи пам'ятки, не шукатиме покупців серед туристів на вулиці.

Історія Фергюсона - яскраве нагадування: маніпулятори не шукають дурнів, вони шукають людей у стані емоційного збудження. Більше цікавого - у проєкті "Загублений світ".

