'Україна сама себе знищить': експерт сказав, що ховається за 'мирним планом'

Зміст плану добре відомий з часів переговорів у Стамбулі навесні 2022 року.

https://glavred.net/war/ukraina-sama-sebya-unichtozhit-ekspert-skazal-chto-skryvaetsya-za-mirnym-planom-10717586.html Посилання скопійоване

Опублікований "план миру" - це лише стара стратегія Кремля / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, ОП

Головні тези Кочеткова:

"Мирний план" Трампа - фактично колишня позиція РФ з часів Стамбула

Кремль ні на крок не відійшов від своїх ультиматумів

РФ сподівається, що Україна сама себе знищить

Так званий "таємний план" США щодо врегулювання війни, який останніми днями масово публікують у ЗМІ, насправді давно відомий та не містить жодних нових елементів. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

За його словами, зміст плану добре відомий з часів переговорів у Стамбулі навесні 2022 року.

відео дня

"Усі, хто був залучений до процесу переговорів, підтверджують: Росія відтоді не відійшла від своїх стамбульських пропозицій ні на крок. Тобто ніякої секретності тут немає - план добре відомий. Його знають і в Офісі президента, і у Верховній Раді, і в Європі, і в Сполучених Штатах - де завгодно", - підкреслив Кочетков.

На думку політолога, йдеться про нову варіацію старої російської схеми, розрахованої на отримання контролю над частиною української території та створення політичного хаосу в решті неокупованої частини країни.

"Розрахунок на те, що Україна сама себе знищить, і тоді вже Росія зможе і далі, "дипломатичним" шляхом, захопити й інші українські території, які її цікавлять", - додав він.

Мирний план Трампа - що про нього відомо

Як писав Главред, новий мирний план США створено за аналогією з домовленостями про припинення вогню в Газі.

За даними Bloomberg, новий мирний план США створено за аналогією з домовленостями про припинення вогню в Газі. У пропозиції містяться ключові вимоги до України, серед яких:

передача Росії частини територій на сході Донбасу, які зараз контролює Україна;

скасування запроваджених проти РФ санкцій;

припинення розслідувань військових злочинів, скоєних російською стороною;

згода України на встановлення ліміту за чисельністю власних Збройних сил.

Текст мирного плану оприлюднив і український нардеп Олексій Гончаренко. Детальніше читайте в матеріалі: США представили Україні мирний план із 28 пунктів - нардеп розкрив повний текст.

За даними американських ЗМІ, мирний план містить гарантії безпеки, засновані на статті 5 Статуту НАТО. США і європейські союзники повинні будуть розглядати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту". Гарантії діятимуть 10 років і можуть бути продовжені.

Що таке 5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Секретар РНБО Рустем Умеров схвалив "більшу частину плану" США щодо мирного врегулювання війни Росії та України. При цьому Україна внесла суттєві зміни в один із 28 пунктів проєкту документа. Як пише The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого американського чиновника, правка Києва стосується міжнародної допомоги.

Financial Times пише, що адміністрація Дональда Трампа вимагає від президента України Володимира Зеленського погодитися на умови мирної угоди до Дня подяки, тобто до 27 листопада.

Інші новини:

Про персону: Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України. Веде власний ютюб-канал, коментує події в Україні та світі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред