"У дуже важкому стані": що відбувається зі Степаном Гігою зараз

Український відомий блогер Богдан Беспалов повідомив, що співак Степан Гіга перебуває в дуже важкому стані.
На своїй сторінці в Telegram блогер наголосив, що всі подробиці не розкриватиме.
"Підтримка родині та близьким Степана Гіги. Він у дуже важкому стані. З етичних міркувань не публікую подробиці", - зазначив Богдан.
Стан Степана Гіги
19 листопада концертний директор Степана Гіги - Петро Добромильський - повідомив про те, що співак лежить в одній із лікарень Львова під цілодобовим наглядом лікарів, поруч із ним також були діти.
"Він у Львові. Поки нічого не можемо сказати", - зазначав директор.
Також у соцмережах з'явилася інформація про те, що співака прооперували і він перебуває у важкому, але стабільному стані. Усі концерти Гіги скасували у зв'язку з обставинами.
Про персону: Степан Гіга
Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.
