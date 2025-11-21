"У дуже важкому стані": що відбувається зі Степаном Гігою зараз

Також відоме місцезнаходження артиста.

Степан Гіга - стан здоров'я / колаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гіга

Степан Гіга перебуває в лікарні

У якому він стані після операції

Український відомий блогер Богдан Беспалов повідомив, що співак Степан Гіга перебуває в дуже важкому стані.

На своїй сторінці в Telegram блогер наголосив, що всі подробиці не розкриватиме.

"Підтримка родині та близьким Степана Гіги. Він у дуже важкому стані. З етичних міркувань не публікую подробиці", - зазначив Богдан.

Богдан Беспалов про стан Степана Гіги / фото: скрін t.me/+JQp3uhU-cQM5NmYyy

Стан Степана Гіги

19 листопада концертний директор Степана Гіги - Петро Добромильський - повідомив про те, що співак лежить в одній із лікарень Львова під цілодобовим наглядом лікарів, поруч із ним також були діти.

"Він у Львові. Поки нічого не можемо сказати", - зазначав директор.

Також у соцмережах з'явилася інформація про те, що співака прооперували і він перебуває у важкому, але стабільному стані. Усі концерти Гіги скасували у зв'язку з обставинами.

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

