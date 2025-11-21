Скоро буде на вагу золота: в Україні невпинно дорожчає один продукт

Аналітики кажуть, що ціни на овоч ростуть через стабільний попит.

Ціни на огірки в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні подорожчали огірки

Їх вже продають по 85-110 гривень за кілограм

Ціна зросла на 10% за тиждень

Ціни на тепличні огірки в Україні знову зросли. Наразі на українському ринку відчувається дефіцит пропозиції якісних огірків. Саме цей факт і спричинив подальше зростання цін у даному сегменті. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Так, на сьогоднішній день тепличні комбінати пропонують до продажу огірки по 85-110 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче ніж тижнем раніше.

Аналітики говорять, що далі підвищувати ціну на свою продукцію українським виробникам дає змогу стабільний попит роздрібних мереж на якісніші овочі.

"Також підтримку цінам на огірки в Україні забезпечує пропозиція цих овочів від українських виробників, що стрімко скорочується. Більшість місцевих тепличних комбінатів фактично завершили сезон реалізації поточного обороту", - йдеться у повідомленні.

Водночас, варто додати, що наразі тепличні огірки в Україні надходять у продаж щонайменше на 10% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року.

Підвищення цін на овочі в Україні

Економіст Володимир Чиж говорив, що напередодні різдвяно-новорічних свят ціни на затребувані овочі в Україні можуть зрости.

За його словами, вже зараз деякі овочі помітно подорожчали, у порівнянні з минулим місяцем. А в грудні очікується неодноразовий перегляд цін.

"Мова йде зокрема про картоплю, помідори, огірки, капусту та інші сезонні продукти", - наголосив він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, твердий сир тепер став розкішшю для багатьох через раптове зростання ціни за кілограм більш як на 100 гривень.

Водночас, в Україні впали ціни на моркву. Все через те, що попит на ці коренеплоди сьогодні залишається досить стриманим, оскільки до продажу все частіше пропонуються овочі середньої та низької якості.

Також відомо, що попри осіннє падіння цін на капусту в Україні, існує ризик їхнього зростання в зимовий період.

