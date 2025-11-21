Рус
Без "Дії" та черг: як легко оформити "тисячу Зеленського"

Дар'я Пшеничник
21 листопада 2025, 11:55
Витратити кошти необхідно до 30 червня 2026 року, інакше гроші "згорять".
Тысяча Зеленского
Як отримати "1000 від Зеленського" без "Дії" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Володимир Зеленський/Telegram

Що відомо:

  • Українці можуть отримати "Зимову підтримку" у розмірі 1000 грн без застосунку "Дія"
  • Пенсіонери та отримувачі соцвиплат отримають кошти автоматично
  • Витратити "тисячу Зеленського" можна на комунальні послуги, ліки, товари українського виробництва чи підтримку ЗСУ

Українці зможуть отримати виплату у розмірі 1000 гривеньу межах програми "Зимова підтримка" ("тисяча Зеленського") навіть без використання застосунку "Дія". Для цього достатньо звернутися до будь-якого відділення "Укрпошти" або подати заявку через листоношу.

Хто отримає гроші автоматично

Пенсіонери та отримувачі державних соціальних виплат - близько двох мільйонів осіб - отримають кошти разом із черговою пенсією чи допомогою. Для них не потрібно жодних додаткових дій.

відео дня

Як подати заявку

Ті, хто не має смартфона, проживає у місцевостях із нестабільним інтернетом або належить до маломобільних груп, можуть оформити заявку у відділенні "Укрпошти" чи через листоношу. Подати документи можна з 15 листопада до 24 грудня 2025 року. Для тих, хто не може самостійно дістатися до відділення, працює гаряча лінія: 0 800 300 545.

Необхідні документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код (або позначка про відмову від нього). Для дітей потрібне свідоцтво про народження та окрема заявка на кожну дитину. Опікуни мають надати документи, що підтверджують їхні повноваження.

Де можна витратити "тисячу Зеленського"

Кошти можна використати на оплату комунальних послуг, передплату газет і журналів, поштові сервіси "Укрпошти", купівлю ліків та товарів українського виробництва. Також передбачена можливість переказів на підтримку Збройних сил України.

Важливо: витратити гроші потрібно до 30 червня 2026 року. Якщо кошти залишаться невикористаними, вони повернуться до державного бюджету.

Додаткові умови

Програма поширюється лише на тих громадян, які перебувають на території України. Для тих, хто подає заявку онлайн через "Дію", гроші надійдуть на картку "Національний кешбек" протягом 10 днів.

У святковий період "Укрпошта" збільшить пропускну здатність відділень та запровадить експрес-вікна для відправлень і отримання посилок, тож оформлення заяв не вплине на швидкість роботи сервісу.

Що відомо про "Зимову підтримку"

Раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, що у новому пакеті "Зимової підтримки" збережеться формат прямої грошової підтримки, подібний до торішньої програми.

За його словами, українці зможуть отримати кошти, які можна буде витратити на найнеобхідніше - комунальні послуги, ліки, продукти або інші базові потреби.

Також президент анонсував запуск спеціальної програми транспортної підтримки для всіх українців – "УЗ-3000". У межах цієї програми кожен українець зможе безкоштовно проїхати залізницею до 3000 кілометрів усередині країни.

Грошова допомога в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що Кабінет міністрів України готується ухвалити постанову про одноразову виплату 1000 грн кожному українцю в межах програми "зимова підтримка". Відповідний документ, який має бути затверджений 13 листопада, передбачає охоплення 11 мільйонів громадян, що потребуватиме 11 млрд грн бюджетних коштів.

Оскільки поточні ресурси програми "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини" не покривають усі витрати, уряд Юлії Свириденко пропонує перерозподілити фінансування.

Крім того, відомо, що не всі українці зможуть отримати обіцяну президентом Зеленським фінансову допомогу в розмірі 1000 гривень. Як повідомляє РБК-Україна у статті "Тисяча Зеленського: хто отримає допомогу від держави і що не так з цією ідеєю", українські біженці, які перебувають за кордоном, не матимуть права на цю виплату.

Інші важливі новини про виплати:

Що таке "тисяча Зеленського"

"Тисяча Зеленського" — це програма фінансової підтримки, започаткована урядом України в рамках заходів для допомоги громадянам під час економічних труднощів. Програма передбачає виплату одноразової допомоги в розмірі 1 000 гривень на певні цілі, зокрема для підтримки споживчої активності серед громадян. Ці кошти можуть бути витрачені на певні категорії товарів або послуг, визначені урядом. Основною метою програми є стимулювання економічної активності, допомога громадянам, які постраждали від економічних криз, а також підтримка малого та середнього бізнесу.

