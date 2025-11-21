Британія підготувалася до введення своїх військ в Україну, але є нюанс - ЗМІ

У Британії з оптимізмом сприйняли новини про військову делегацію США в Києві і зробили заяву щодо відправки своїх військових.

Британія чекає на підписання мирної угоди, щоб відправити свої війська в Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента України

Головне:

Британія швидко відправить свої війська в Україну після укладення мирної угоди

Військові керівники Британії визначили, які саме війська направлять в Україну

Велика Британія визначилася із військовими частинами, які будуть направлені в Україну після серії розвідувальних візитів. Таким чином країна гарантує свою готовність до швидкого розгортання військ у випадку успішних мирних переговорів та підписання відповідної угоди.

Як пише Bloomberg, міністр оборони Великобританії Джон Гілі заявив, що військові керівники визначили, який персонал вони розгорнуть і де будуть розташовані їхні штаби, в рамках планів щодо підтримки України.

"Ми провели розвідку в Україні, тому ми знаємо, які підрозділи ми будемо використовувати, ми знаємо, як ми їх розгорнемо, і ми знаємо, які ролі вони відіграватимуть... Ці плани означають, що коли настане мир, ми будемо готові", - наголосив він.

Де можуть розмістити британських військових

Після підписання мирної угоди у Британії мають намір ввести свої війська в Україну, але розміщувати їх будуть подалі від лінії фронту. Таким чином Великобританія хоче отримати можливість навчати українських військових не лише на своїй території, але й безпосередньо в Україні.

Як Росія сприймає ідею введення іноземних військ в Україну

Главред писав, що після того як представники десятків країн висловили готовність направити свої війська на Україну в рамках миротворчої місії, як однієї з гарантій безпеки, Росії така ініціатива не сподобалася.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час круглого столу для закордонних послів, який присвятили питанню врегулюванню українського питання, сказав, що "так звані миротворці" на території України будуть по суті "окупаційними військами" та законними цілями для російських військових.

Миротворча місія в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що на думку виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії Володимира Горбача, військовий контингент миротворчої місії може налічувати від 100 до 150 тисяч, оптимально десь 120 тисяч.

Напередодні у Росії заявили, що розгортання іноземних військ є "принципово неприйнятним", а тому Москва "категорично відкидає будь-який сценарій, який передбачає появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО".

Нагадаємо, про те, що Велика Британія позитивно сприймає ідею щодо розміщення іноземних військ в Україні, ще у січні поточного року повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

