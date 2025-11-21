Десятки дронів налетіли на Одесу: "Шахеди" падають на будинки

Що відомо:
- РФ атакувала Одесу десятками дронів
- В Одесі зафіксовано пожежі
- Унаслідок атаки є постраждалий
Російські окупанти атакують Одесу ударними дронами. У місті прогриміли потужні вибухи. Це підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ворог продовжує атакувати Одеську область ударними БПЛА. Зафіксовано ще кілька випадків падіння уламків і влучень без детонації", - написав Кіпер.
Уже відомо про те, що є щонайменше одна постраждала людина. Унаслідок атаки було пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, а також гаражі.
"Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території в сільській місцевості. Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях і тримайтеся подалі від уламків", - додав Кіпер.
Моніторингові канали повідомляють, що Одеську область атакували кілька десятків дронів. Багато "Шахедів" летіли саме на Одесу. Причому ворожі дрони летіли дуже низько, буквально над дахами житлових будинків.
У Мережі вже розлетілися відео, на яких видно, як ворог атакує Одесу ударними безпілотниками. Також було зафіксовано момент падіння "Шахеда" просто на житловий будинок.
Повідомляється, що це був один із наймасованіших нальотів на Одесу. Попередньо, місто атакували близько 40 безпілотників.
Які міста під загрозою нового обстрілу - думка експерта
Главред писав, що військовий оглядач Денис Попович пояснив, що російські атаки відбуваються в певній послідовності. Спочатку ворог завдає ударів по Києву, а вже за кілька днів - по західних регіонах.
За його прогнозами, наступними під загрозою можуть опинитися міста Наддніпрянщини - Дніпро, Кременчук і Полтава. Після цього, ймовірно, Росія знову повернеться до атак на столицю.
Атаки на Україну - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 20 листопада Запорізька область і місто Запоріжжя зазнали атаки російських дронів-камікадзе і КАБів. У результаті атаки є багато загиблих.
Раніше, 19 листопада, Росія атакувала багатоповерхівки в місті Тернопіль ракетами. Уже відомо про понад 25 загиблих, серед яких троє дітей. Також кількість поранених перевищує 90 осіб.
Напередодні Росія дронами атакувала один із підрозділів ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала бригада працівників, яка перебувала на об'єкті.
