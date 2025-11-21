Десятки дронів налетіли на Одесу: "Шахеди" падають на будинки

Уже відомо про пожежі внаслідок атаки на Одесу.

РФ атакувала Одесу дронами / Колаж: Главред ,фото: скріншот із відео

Що відомо:

РФ атакувала Одесу десятками дронів

В Одесі зафіксовано пожежі

Унаслідок атаки є постраждалий

Російські окупанти атакують Одесу ударними дронами. У місті прогриміли потужні вибухи. Це підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог продовжує атакувати Одеську область ударними БПЛА. Зафіксовано ще кілька випадків падіння уламків і влучень без детонації", - написав Кіпер.

Уже відомо про те, що є щонайменше одна постраждала людина. Унаслідок атаки було пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, а також гаражі.

"Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території в сільській місцевості. Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях і тримайтеся подалі від уламків", - додав Кіпер.

РФ атакувала Одесу дронами / фото: скріншот

Моніторингові канали повідомляють, що Одеську область атакували кілька десятків дронів. Багато "Шахедів" летіли саме на Одесу. Причому ворожі дрони летіли дуже низько, буквально над дахами житлових будинків.

У Мережі вже розлетілися відео, на яких видно, як ворог атакує Одесу ударними безпілотниками. Також було зафіксовано момент падіння "Шахеда" просто на житловий будинок.

РФ атакувала Одесу дронами / фото: скріншот

Повідомляється, що це був один із наймасованіших нальотів на Одесу. Попередньо, місто атакували близько 40 безпілотників.

РФ атакувала Одесу дронами / фото: скріншот

Які міста під загрозою нового обстрілу - думка експерта

Главред писав, що військовий оглядач Денис Попович пояснив, що російські атаки відбуваються в певній послідовності. Спочатку ворог завдає ударів по Києву, а вже за кілька днів - по західних регіонах.

За його прогнозами, наступними під загрозою можуть опинитися міста Наддніпрянщини - Дніпро, Кременчук і Полтава. Після цього, ймовірно, Росія знову повернеться до атак на столицю.

Атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 20 листопада Запорізька область і місто Запоріжжя зазнали атаки російських дронів-камікадзе і КАБів. У результаті атаки є багато загиблих.

Раніше, 19 листопада, Росія атакувала багатоповерхівки в місті Тернопіль ракетами. Уже відомо про понад 25 загиблих, серед яких троє дітей. Також кількість поранених перевищує 90 осіб.

Напередодні Росія дронами атакувала один із підрозділів ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала бригада працівників, яка перебувала на об'єкті.

