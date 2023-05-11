"Путін - найнебезпечніший дурень у світі": у NYT озвучили рецепт завершення війни в Україні

Війна в Україні закінчиться лише тоді, коли Путін вирішить зупинитися, причому незалежно від того, виграє Росія чи програє.

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У Путіна ніколи не було плану "Б", вважає Фрідман / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін був переконаний, що легко захопить Україну, тому у нього не було плану б, що робить цю війну РФ в Україні однією з найбезглуздіших воєн сучасності. Про це у своїй статті для The New York Times пише колумніст і триразовий лауреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман. Матеріал називається Володимир Путін - найнебезпечніший дурень у світі.

За словами автора, російська агресія в Україні закінчиться тільки тоді, коли Путін вирішить зупинитися, причому незалежно від того, виграє Росія чи програє.

У NYT вийшла стаття "Володимир Путін-найнебезпечніший дурень у світі" / скріншот

Фрідман вважає, що у Путіна ніколи не було плану "Б", він дійсно розраховував швидко захопити Київ і поставити там маріонетковий уряд. Тепер він поставив себе в ситуацію, "коли не може перемогти, не може програти і не може зупинитися".

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Через відсутність запасної стратегії Путін вдався до тактики масованих обстрілів цивільної інфраструктури і тривалої війни на виснаження, щоб встановити контроль над частиною територій, "що він може продати російському народу як велику перемогу", пише журналіст.

"План "Б" Путіна полягає в тому, щоб замаскувати той факт, що план "А" Путіна зазнав невдачі. Якби ця військова операція мала чесну назву, вона мала б назву "Операція "Врятувати обличчя". Це робить цю війну однією з найбезглуздіших воєн сучасності — президент однієї країни знищує цивільну інфраструктуру іншої країни, поки не буде достатнього прикриття для нього, щоб приховати той факт, що він був великим дурнем", - йдеться в статті.

Коли закінчиться війна в Україні

Українські військові готуються до потужного контрнаступу та масштабного звільнення земель, які незаконно захопили російські окупанти. Ворог зі страхом очікує на цю атаку ЗСУ. Цей контрнаступ може наблизити перемогу України у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. І ця війна може закінчитися вже дуже скоро. Про це заявив глава української розвідки Кирило Буданов.

Контрнаступ ЗСУ може позитивно вплинути на хід війни і відштовхнути окупантів до кордонів 23 лютого. Таку думку озвучив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

У ЗСУ сподіваються, що Україна зможе повернути всі свої окуповані території, в зокрема і Донбас та Крим, в 2023 році. Про це сказав командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю британському каналу Sky News. Він зазначає, що наступного року війна в Україні може дійти до свого логічного завершення.

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