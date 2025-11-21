"Нагнали швидких з медиками": ГУР провело вражаючу операцію в тилу ворога

Окупантам не вдалося врятувати своїх після вибуху.

Росіяни зазнали втрат після операції ГУР / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що повідомили в ГУР:

На Луганщині розвідники здійснили операцію

За допомогою руху опору було ліквідовано чотирьох окупантів

Разом із росіянами вдалося знищити і їхню техніку

На території тимчасово окупованої Луганської області, де армія країни-агресорки Росії відчувала себе захищеною у далекому від фронту тилу, прогримів смертельний вибух.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки МО України, внаслідок операції розвідників та руху опору окупантам було завдано шкоди у населеному пункті Калинове.

Що вдалося знищити бійцям ГУР та партизанам

Внаслідок вибуху було ліквідовано чотирьох російських загарбників та їхні транспортні засоби - УАЗ і багі. На місце підриву одразу приїхали карети швидкої та пожежники.

Однак врятувати росіян їм не вдалося. Медики тільки змогли констатувати смерть окупантів.

Зауважимо, що, як свідчать дані на карті DeepState, провести успішну операцію бійцям ГУР та представникам руху опору вдалося на відстані більше 30 кілометрів від лінії фронту.

Україна не вперше проводить операції у тилу ворога на окупованій Луганщині

Главред писав, що наприкінці жовтня поточного року українські Сили спеціальних операцій провели успішну атаку на тилові об’єкти армії РФ на тимчасово окупованій території Луганської області.

За даними ССО, удари були нанесені дронами по двох критично важливих об’єктах забезпечення ворога: складу паливно-мастильних матеріалів у Старобільську та нафтобазі в Луганську.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після неправдивої інформації з РФ про нібито захоплення Куп’янська, у Генштабі ЗСУ повідомили, що це місто у Харківської області та навколишні території залишаються під контролем українських військ.

Раніше повідомлялося, що у ворога є дві проблеми в Покровську. Перша - це українські військові, які знищують та 300-тять особовий склад РФ в місті за допомогою дронів. Друга - відсутність медиків і елементарних засобів порятунку.

Нещодавно аналітики ISW повідомили, що російські війська активізували наступальні дії на Гуляйпільському напрямку, використовуючи нову тактику, що поєднує авіаційні удари, диверсійні операції та масові атаки невеликими групами.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

