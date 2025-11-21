Переговори Зеленського з Трампом: у Sky News дізналися терміни і тему обговорення

Український президент проконсультується з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський проведуть переговори / Колаж: Главред, фото: ОП

Головне:

Зеленський і Трамп обговорять запропонований США мирний план

Український президент проконсультується з європейськими лідерами

У президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться телефонна розмова наступного тижня.

Сторони обговорять запропонований США мирний план, повідомляє Sky News із посиланням на джерела.

Перед цим український президент проконсультується з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Зазначається, що цей план, найімовірніше, зустріне опір з боку Європи: за інформацією джерел, пропозицію було піддано різкій критиці під час учорашньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Підкреслюється, що особливо гострі заперечення прозвучали з боку Польщі, Італії, Франції, Литви та Німеччини.

Джерела в ЄС також підтвердили, що повідомлення про брифінг США для послів ЄС у Києві відбудеться сьогодні близько обіду.

Мирний план США: думка експерта

Політичний аналітик Олександр Кочетков зауважив, що так званий "секретний план" США щодо завершення війни, який останніми днями активно поширюють ЗМІ, насправді не є ані новим, ані таємним. За його словами, всі його основні положення були відомі ще з часу стамбульських переговорів навесні 2022 року і не містять нічого несподіваного.

Нагадаємо, раніше США поставили Києву ультиматум щодо мирної угоди. Вашингтон встановив жорсткі часові рамки для переговорного процесу.

Раніше Рустем Умеров назвав головні умови України. Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію, підкреслив Рустем Умеров.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим і українськими чиновниками.

