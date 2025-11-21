Можливий коханець Денисенко засвітився з нею в новій ролі - деталі

Наталка Денисенко знову з'явилася з Юрієм Савранським.

https://glavred.net/stars/vozmozhnyy-lyubovnik-denisenko-zasvetilsya-s-ney-v-novoy-roli-detali-10717643.html Посилання скопійоване

Наталка Денисенко показалася з Юрієм Савранським / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

Юрій Савранський вирішив тимчасово змінити професію

Як відреагувала Наталка Денисенко

Українська актриса Наталка Денисенко продовжує розбурхувати шанувальників чутками про своє особисте життя. Уже деякий час їй приписують роман із манекенником Юрієм Савранським, з яким її ловили на різних заходах. Цього разу Денисенко сама показала свого ймовірного обранця в Instagram.

Як виявилося, Савранський вирішив спробувати себе в новій професії. Він засвітився з Наталкою на зйомках продовження фільму "Коли ти вийдеш заміж?", які проходили в Одесі. Як виявилося, манекенник вирішив спробувати себе в кіно.

відео дня

Юрій Савранський дебютує в кіно / фото: instagram.com, Юрій Савранський

Денисенко виклала фотографію Юрія на знімальному майданчику. Ймовірний обранець актриси сидів за кермом автомобіля. Поруч із ним розташувалася колега Наталки, актриса Антоніна Хижняк.

"Крайня сцена", - написала акторка і додала смайлик, що плаче.

Юрій Савранський на зйомках продовження "Коли ти вийдеш заміж?" / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталія Денисенко - стосунки з Юрієм Савранським

Українська акторка Наталка Денисенко та її ймовірний коханий Юрій продовжують інтригувати публіку, вперто не коментуючи свій роман, хоча їх регулярно помічають разом на публіці. Нещодавно Юрій став моделлю нового ювелірного бренду Денисенко, знявшись із нею в провокаційному ролику. Ба більше, Наталка опублікувала фото з їхнього спільного походу на концерт Артема Пивоварова, де вона позує в обіймах Юрія.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що знаменита українська телеведуча Ольга Фреймут, яка зараз проживає з сім'єю в Лондоні, показала фотографії та відео з сімейного дозвілля разом з молодшою дочкою Євдокією. Дівчата відвідали концерт львівського хору "Гомін".

Також українська співачка Наталя Могилевська вперше взяла свою молодшу доньку із собою на гастролі. Раніше Наталя зазначала, що інколи бере дівчаток на репетиції, щоб вони бачили її роботу. Цього разу Могилевська наважилася зробити більше і вирушила з Софією з Києва до Одеси потягом.

Вас може зацікавити:

Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру і дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред