Рус
Можливий коханець Денисенко засвітився з нею в новій ролі - деталі

Христина Трохимчук
21 листопада 2025, 14:11
78
Наталка Денисенко знову з'явилася з Юрієм Савранським.
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко показалася з Юрієм Савранським / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

  • Юрій Савранський вирішив тимчасово змінити професію
  • Як відреагувала Наталка Денисенко

Українська актриса Наталка Денисенко продовжує розбурхувати шанувальників чутками про своє особисте життя. Уже деякий час їй приписують роман із манекенником Юрієм Савранським, з яким її ловили на різних заходах. Цього разу Денисенко сама показала свого ймовірного обранця в Instagram.

Як виявилося, Савранський вирішив спробувати себе в новій професії. Він засвітився з Наталкою на зйомках продовження фільму "Коли ти вийдеш заміж?", які проходили в Одесі. Як виявилося, манекенник вирішив спробувати себе в кіно.

відео дня
Юрій Савранський дебютує в кіно
Юрій Савранський дебютує в кіно / фото: instagram.com, Юрій Савранський

Денисенко виклала фотографію Юрія на знімальному майданчику. Ймовірний обранець актриси сидів за кермом автомобіля. Поруч із ним розташувалася колега Наталки, актриса Антоніна Хижняк.

"Крайня сцена", - написала акторка і додала смайлик, що плаче.

Юрій Савранський
Юрій Савранський на зйомках продовження "Коли ти вийдеш заміж?" / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталія Денисенко - стосунки з Юрієм Савранським

Українська акторка Наталка Денисенко та її ймовірний коханий Юрій продовжують інтригувати публіку, вперто не коментуючи свій роман, хоча їх регулярно помічають разом на публіці. Нещодавно Юрій став моделлю нового ювелірного бренду Денисенко, знявшись із нею в провокаційному ролику. Ба більше, Наталка опублікувала фото з їхнього спільного походу на концерт Артема Пивоварова, де вона позує в обіймах Юрія.

Про персону: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру і дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Наталка Денисенко
Реклама

Популярне

Більше
Реклама
Реклама
Реклама
09:45

Сьогодні - День гідності та свободи: історія свята та привітання

09:44

США поставили Києву ультиматум щодо мирної угоди: коли мине термін - FT

