Чому 22 листопада не можна перевантажуватися: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 22 листопада
- Що не можна робити 22 листопада
- Народні прикмети і традиції
У суботу, 22 листопада, віряни вшановують день пам'яті святого апостола Филимона і тих, хто з ним. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 21 листопада
Святий апостол Филимон належить до числа 70 апостолів і відомий насамперед як адресат послання апостола Павла до Филимона - найкоротшого, але надзвичайно змістовного твору Нового Заповіту. Він походив із Колоса (Мала Азія) і належав до заможних громадян міста. Уже в перші десятиліття після Воскресіння Христового Филимон став одним із найактивніших християнських діячів у регіоні.
З письмових джерел випливає, що Филимон був особистим учнем апостола Павла. Саме Павло навернув його до віри Христової і вважав одним зі своїх відданих співробітників у благовісті. У домі Филимона збиралася місцева громада, що було поширеною практикою ранньої церкви, коли власні домівки християн фактично перетворювалися на перші храмові будинки.
Ключовою історичною подією, пов'язаною з Филимоном, стало звернення апостола Павла до раба Онисима. Павло, перебуваючи в ув'язненні, навернув Онисима до Христа і послав його назад до Филимона, просячи прийняти не як раба, а "як брата улюбленого". Це послання стало одним із найцінніших свідчень ранньохристиянської етики, де проголошувалася рівність усіх у Христі.
Що не можна робити 22 листопада
- Не можна виконувати важку фізичну роботу - небажано перевантажуватися, бо це принесе проблеми зі здоров'ям.
- Не слід вирушати в далеку дорогу - велика ймовірність заблукати.
- Не варто позичати гроші - разом із грошима можна "винести" добробут.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- морозний день - чекайте ранніх холодів і тривалих морозів;
- тепло, але мокро - до м'якої та пізньої зими;
- вранці паморозь - найближчими днями буде ясна погода і морози;
- небо затягнуте низькими хмарами - незабаром погіршиться погода, можливий снігопад.
У народі 22 листопада носило назву Зимовказ. Після 22 листопада приходить справжній холод. Цей день показує, якою буде зима: суворою чи м'якою.
Іменини 22 листопада
Які завтра іменини: Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Афанасій, Павло, Петро, Федір.
Талісманом людини, народженої 22 листопада, є гагат. Цей мінерал почали застосовувати для виготовлення прикрас ще в епоху первісних культур. Гагат вважається одним із найпотужніших каменів-оберегів, що відбивають негативну енергію.
Вам може бути цікаво:
- Андріївські вечорниці за новим календарем: точна дата і головні українські ритуали
- Чому 21 листопада не можна працювати з водою: яке церковне свято
- Сьогодні - День гідності та свободи: історія свята та привітання
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред