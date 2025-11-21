Чому 22 листопада не можна перевантажуватися: яке церковне свято

22 листопада не можна виконувати важку фізичну роботу - небажано перевантажуватися, бо це принесе проблеми зі здоров'ям.

Яке церковне свято 22 листопада

Що не можна робити 22 листопада

Народні прикмети і традиції

У суботу, 22 листопада, віряни вшановують день пам'яті святого апостола Филимона і тих, хто з ним. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 21 листопада

Святий апостол Филимон належить до числа 70 апостолів і відомий насамперед як адресат послання апостола Павла до Филимона - найкоротшого, але надзвичайно змістовного твору Нового Заповіту. Він походив із Колоса (Мала Азія) і належав до заможних громадян міста. Уже в перші десятиліття після Воскресіння Христового Филимон став одним із найактивніших християнських діячів у регіоні.

З письмових джерел випливає, що Филимон був особистим учнем апостола Павла. Саме Павло навернув його до віри Христової і вважав одним зі своїх відданих співробітників у благовісті. У домі Филимона збиралася місцева громада, що було поширеною практикою ранньої церкви, коли власні домівки християн фактично перетворювалися на перші храмові будинки.

Ключовою історичною подією, пов'язаною з Филимоном, стало звернення апостола Павла до раба Онисима. Павло, перебуваючи в ув'язненні, навернув Онисима до Христа і послав його назад до Филимона, просячи прийняти не як раба, а "як брата улюбленого". Це послання стало одним із найцінніших свідчень ранньохристиянської етики, де проголошувалася рівність усіх у Христі.

Що не можна робити 22 листопада

Не можна виконувати важку фізичну роботу - небажано перевантажуватися, бо це принесе проблеми зі здоров'ям.

Не слід вирушати в далеку дорогу - велика ймовірність заблукати.

Не варто позичати гроші - разом із грошима можна "винести" добробут.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

морозний день - чекайте ранніх холодів і тривалих морозів;

тепло, але мокро - до м'якої та пізньої зими;

вранці паморозь - найближчими днями буде ясна погода і морози;

небо затягнуте низькими хмарами - незабаром погіршиться погода, можливий снігопад.

У народі 22 листопада носило назву Зимовказ. Після 22 листопада приходить справжній холод. Цей день показує, якою буде зима: суворою чи м'якою.

Іменини 22 листопада

Які завтра іменини: Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Афанасій, Павло, Петро, Федір.

Талісманом людини, народженої 22 листопада, є гагат. Цей мінерал почали застосовувати для виготовлення прикрас ще в епоху первісних культур. Гагат вважається одним із найпотужніших каменів-оберегів, що відбивають негативну енергію.

