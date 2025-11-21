"Стане відомо": Аніта Луценко натякнула на розрив стосунків

Ви дізнаєтеся:
Відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко відповіла на чутки про те, що вона розійшлася зі своїм коханим. Коментар про своє сімейне життя знаменитість дала шоу "Ранок у великому місті".
Ведуча програми поставила запитання Аніті про розмови, які ходять навколо її сім'ї. Як виявилося, вже деякий час ходять чутки про те, що тренерка розійшлася зі своїм коханим чоловіком Олександром Лозовцовим.
"У шоу-бізнесі подейкували, що ви розійшлися. Чи правда це?", - запитали в Аніти.
Реакція зірки на запитання була неоднозначною - на деякий час вона замовкла, а після цього пообіцяла, що шанувальники скоро дізнаються більше про статус її стосунків.
"Можна не говорити? Можливо, скоро щось стане відомо", - відповіла тренерка.
Це вже не вперше, коли Аніта неоднозначно висловлюється про стосунки з Олександром Лозовцовим. У проекті "Ближче до зірок" вона натякнула, що між парою є розбіжності.
"Менше розповідаєш - краще живеш. У мене немає бажання висвітлювати своє життя. Мені здається, це трошки ненормально. Мені здається, я не настільки сильна особистість для того, щоб ще з мільйоном ділити свої проблеми. Давайте не про сумне", - сказала зірка.
Про персону: Аніта Луценко
Аніта Луценко - українська спортсменка, професійний тренер, відомий фахівець зі схуднення, телеведуча ("Зважені та щасливі"). Майстер спорту та срібна чемпіонка Європи зі спортивної аеробіки, багаторазова чемпіонка України з аеробіки та фітнесу, пише Вікіпедія.
