На Україну насувається потужний циклон: які області накриє сніг у вихідні

Найближчими вихідними циклон та атмосферні фронти зумовлять складну погоду у західних областях України.

https://glavred.net/synoptic/na-ukrainu-nadvigaetsya-moshchnyy-ciklon-kakie-oblasti-nakroet-sneg-v-vyhodnye-10717595.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на вихідні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вихідні

Де буде мокрий сніг та ожеледиця

Україна готується до контрастних погодних умов найближчими вихідними, 22–23 листопада. За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, циклон та атмосферні фронти принесуть у різні регіони країни абсолютно різні сценарії - від зимових проявів до майже весняного тепла.

У західних областях очікується справжнє випробування для водіїв та пішоходів: мокрий сніг, налипання на дерева й дроти, ожеледиця на дорогах. Температура вдень триматиметься на рівні +1…+4 градуси, а місцями можливі й невеликі "мінуси". Це створить складні умови для пересування та може призвести до перебоїв у транспортному сполученні.

відео дня

Північні регіони накриють дощі. У суботу температура становитиме +5…+7 градусів, а вже в неділю знизиться до +3…+6. Центральна частина країни отримає різні сценарії: на Вінниччині буде прохолодніше - +6…+8 у суботу та +2…+5 у неділю, тоді як решта центральних областей залишатиметься у теплій зоні з показниками +11…+16.

На сході та півдні України погода виглядатиме зовсім інакше. Тут опадів не прогнозують, а температура буде відчутно вищою: +13…+17 на сході та +15…+20 на півдні. Це створить різкий контраст із західними регіонами, де пануватиме зимова атмосфера.

Столиця теж не залишиться осторонь погодних змін. У Києві протягом вихідних очікуються періодичні дощі. У суботу температура становитиме +6…+8 градусів, а в неділю знизиться до +4…+6.

Діденко попереджає: така контрастна погода може стати викликом для здоров’я та безпеки. Водіям варто бути особливо уважними через ожеледицю, а громадянам - подбати про теплий одяг та уникати переохолодження.

Погода до кінця листопада

Заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова говорила, що до кінця листопада варто очікувати різке похолодання, яке прийде, приблизно, з 25 листопада і протримається до 3 грудня.

У цей період мінімальна температура може доходити до -9…-12 градусів у нічний час. Денна температура буде близько 0 градусів.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко раніше говорила, що погода в Україні у п’ятницю, 21 листопада, порадує теплом. В деяких регіонах замість холодів очікується потепління.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що 21 листопада під впливом антициклону у всіх регіонах України переважатиме малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями у центральних та південних областях можливий туман.

Також Наталка Діденко зазначала, що у четвер, 20 листопада, в Україні переважатиме холодна погода. У деяких регіонах очікується навіть мороз.

Ще більше новин про погоду в Україні:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред