Назад в СРСР: через проблеми Росія з 2026 року може перейти на карткову систему

Росіяни будуть не раді змінам, які чекають їх, за прогнозом експерта, у новому році.

Росіяни знову можуть почати користуватися картками замість грошей / Колаж: Главред, фото: скріншот, pixabay

Що сказав Загородній:

Кремль хоче взяти повний контроль над коштами росіян

З нового року в Росії можуть запровадити карткову систему

Росіяни можуть негативно відреагувати на нововведення

У 2026 році населення країни-агресорки Росії відчує відкат до часів Радянського Союзу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, Росія може перейти на карткову систему чи цифровий рубль. Таким чином Кремль зможе контролювати увесь рух грошей, а жителі РФ ніяк не зможуть втекти від держави.

Як погіршення економічної ситуації в РФ впливає на її жителів

Вже зараз росіяни почали забирати гроші з банків, щоб розраховуватися у магазинах готівкою. Причиною цього є те, що все частіше в Росії вимикається інтернет, в тому числі, щоб боротися проти українських атак.

Дивіться відео про те, які проблеми почнуться в РФ уже на початку 2026 року:

"У Росії запросто можуть перейти на карткову систему, як у СРСР. Там уже почався рух у цьому напрямі, коли за покупками доводиться йти не в хороший магазин, а в якийсь дискаунтер, продукти купувати незрозумілі, але вони поки що є. У Росії ще є, із чим можна погратися. І, думаю, Росія піде шляхом Радянського Союзу. Тож карткова система, спецрозподільники для номенклатури та для тих, хто має гроші, та інше – все це у росіян попереду. Росія йде цим шляхом", - пояснив експерт.

Однак якщо таку систему в РФ і запровадять, то на владу можуть посипатися незручні питання.

Економіка Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія перетворилась на сировинний придаток Китаю та імпортер бензину. Це сталося завдяки українським ударам по нафтопереробних заводах.

Раніше стало відомо, що Путін визнав, що у 2025 році Росії вдалося захопити менше 1% української території, тоді як у самій країні спостерігається паливна та економічна криза. За таких умов 2026 рік може стати кризовим для кремлівської влади.

Напередодні повідомлялося, що критична точка для економіки та енергетики країни-окупанта Росії настане в певний час. У січні Україна поклала 20% російської нафтопереробки, і щоб добитися критичної точки, треба не зупинятися. Економісти прогнозують, що на "друкарському верстаті" країна Путіна протягне не більше року.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

