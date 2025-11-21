В Одесі пролунав вибух у будівлі ТЦК: є загиблий

Головне:
- В одному з ТЦК міста Одеси пролунав вибух
- Внаслідок вибуху є загиблий та постраждалий
У пʼятницю, 21 листопада, в одному з ТЦК Одеси пролунав вибух. Є загиблий та постраждалий. Про це повідомляє поліція Одеської області.
За попередньої інформацією, одна людина загинула, ще одна – поранена.
"Поліція працює на місці вибуху в одному з РТЦК та СП в м. Одесі", - йдеться в повідомленні.
Наразі жодних додаткових подробиць про інцидент не повідомляють.
UPD: За даними Одеського обласного ТЦК та СП, під час спілкування військовослужбовців ТЦК та СП з громадянином, який знаходився в приміщенні центру, стався вибух невідомого предмета, що був у його особистих речах.
В результаті детонації громадянин загинув на місці, а військовослужбовець ТЦК та СП отримав поранення. Йому надали домедичну допомогу, після чого його госпіталізували до медичного закладу.
Чи посилиться мобілізація в Україні - думка експерта
Військовий експерт Іван Тимочко наголосив, що у найближчий час можна очікувати посилення мобілізаційних заходів. Тимочко пояснив, що для ефективної мобілізації необхідна надійна інформаційна база, яка дозволяє розуміти, хто підлягає службі. Саме тому дані беруться з різних державних реєстрів.
"У нас найбільш точніший та повніший — Реєстр виборців. Він найчастіше оновлювався. Як мінімум — до війни. Це нормальний процес, це буде допомагати швидше діяти на місцях", — сказав Тимочко.
Інциденти за участю ТЦК - новини за темою
Нещодавно в Кременчуцькому РТЦК та СП сталась стрілянина. Відомо про поранення військовослужбовців.
Нагадаємо, у Тернополі військовослужбовець одного з територіальних відділів ТЦК і СП області в стані алкогольного сп'яніння влаштував дорожньо-транспортну пригоду.
До того ж, як писав Главред, у столичному ТЦК та СП нібито є справжній прайс для військовозобов'язаних, який допомагає уникнути мобілізації. Наприклад, військовозобов'язаному доведеться заплатити 30 тисяч доларів, щоб його відпустили з ТЦК і не відправляли на фронт, а 8 тисяч доларів - за направлення в конкретну військову частину, де є бажання служити.
Читайте також:
- ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg
- Скоро буде на вагу золота: в Україні невпинно дорожчає один продукт
- Три дні чекав під руїнами у Тернополі: знайдені тіла дітей і дружини чоловіка, який вижив
Про джерело: Національна поліція України
Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред