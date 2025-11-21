В Одесі пролунав вибух у будівлі ТЦК: є загиблий

Наразі поліція працює на місці вибуху.

В Одесі в приміщенні ТЦК стався вибух / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

В одному з ТЦК міста Одеси пролунав вибух

Внаслідок вибуху є загиблий та постраждалий

У пʼятницю, 21 листопада, в одному з ТЦК Одеси пролунав вибух. Є загиблий та постраждалий. Про це повідомляє поліція Одеської області.

За попередньої інформацією, одна людина загинула, ще одна – поранена.

"Поліція працює на місці вибуху в одному з РТЦК та СП в м. Одесі", - йдеться в повідомленні.

Наразі жодних додаткових подробиць про інцидент не повідомляють.

UPD: За даними Одеського обласного ТЦК та СП, під час спілкування військовослужбовців ТЦК та СП з громадянином, який знаходився в приміщенні центру, стався вибух невідомого предмета, що був у його особистих речах.

В результаті детонації громадянин загинув на місці, а військовослужбовець ТЦК та СП отримав поранення. Йому надали домедичну допомогу, після чого його госпіталізували до медичного закладу.

Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка: Главред

Чи посилиться мобілізація в Україні - думка експерта

Військовий експерт Іван Тимочко наголосив, що у найближчий час можна очікувати посилення мобілізаційних заходів. Тимочко пояснив, що для ефективної мобілізації необхідна надійна інформаційна база, яка дозволяє розуміти, хто підлягає службі. Саме тому дані беруться з різних державних реєстрів.

"У нас найбільш точніший та повніший — Реєстр виборців. Він найчастіше оновлювався. Як мінімум — до війни. Це нормальний процес, це буде допомагати швидше діяти на місцях", — сказав Тимочко.

Інциденти за участю ТЦК - новини за темою

Нещодавно в Кременчуцькому РТЦК та СП сталась стрілянина. Відомо про поранення військовослужбовців.

Нагадаємо, у Тернополі військовослужбовець одного з територіальних відділів ТЦК і СП області в стані алкогольного сп'яніння влаштував дорожньо-транспортну пригоду.

До того ж, як писав Главред, у столичному ТЦК та СП нібито є справжній прайс для військовозобов'язаних, який допомагає уникнути мобілізації. Наприклад, військовозобов'язаному доведеться заплатити 30 тисяч доларів, щоб його відпустили з ТЦК і не відправляли на фронт, а 8 тисяч доларів - за направлення в конкретну військову частину, де є бажання служити.

