В Україні стартує "Зимова підтримка": кому і як можна отримати виплати

Отримати допомогу можна двома способами - онлайн через додаток "Дія" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Відсьогодні стартує прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн у рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, отримати виплату можуть:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;

діти з малозабезпечених сімей віком до 18 років;

самотні пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

"Отримати допомогу можна двома способами - онлайн через застосунок "Дія" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду. Нарахування здійснює Пенсійний фонд України", - розповіла прем'єрка.

За її словами, кошти надійдуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (якщо його відкрито в банку), або на "Дія.Картку", а далі їх можна витрачати впродовж 180 днів від моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

На що можна витратити соцдопомогу

Як уточнив перший віцепрем'єр Михайло Федоров, у межах "Зимової підтримки" держава надає 6500 грн - щоб купити теплі речі, ліки та підготуватися до холодного сезону.

Хто може подати заяву:

Батьки або опікуни дітей, які вже отримують державні виплати;

Люди з інвалідністю I групи серед ВПО;

Самотні пенсіонери, які отримують надбавку з догляду.

Як отримати виплати через "Дію":

Оновіть і увійдіть у застосунок;

Перейдіть у розділ Сервіси > Зимова підтримка > Зимові 6 500 грн;

Підтвердіть, що маєте активну "Дію"-картку, на яку зарахують виплату;

Використайте грошові кошти протягом 180 днів з моменту отримання.

Що відомо про "Зимову підтримку"

Як відомо, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Уряд очікує від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка":

1 тис. грн для дорослих і дітей;

6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій;

очікувані витрати - 14 млрд грн.

Як повідомляв Главред, раніше в Україні стартувала програма "Зимова підтримка". Українці можуть отримати разову допомогу 1000 грн через "Дію" або Укрпошту. Кошти потрібно витратити до 30 червня 2026-го.

Нагадаємо, в Україні реалізують другий етап пілотного проєкту із забезпечення базовою соціальною підтримкою громадян. До програми зможе долучитися ще більше родин із низькими доходами, які відповідатимуть критеріям. Базова допомога становить 4500 грн.

Раніше президент України доручив уряду запустити комплексну програму зимової підтримки, яка почне діяти вже в грудні.

