Сніг, мороз та хуртовини: в яких областях різко погіршиться погода

Погода в Україні на вихідних, 22 та 23 листопада, буде нестійкою і аномально теплою у більшості регіонів. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
За його словами, в результаті активізації циклонічної діяльності та атмосферних фронтів погодні умови у наступні дві доби будуть характеризуватись температурними контрастами, коливаннями атмосферного тиску, часом з поривчастим вітром.
"Подекуди пройдуть опади у вигляді дощу, в західній частині очікується сніг, мокрий сніг, на Лівобережжі країни можливі окремі грози. Найбільш холодна погода очікується у західних регіонах, а найтепліше буде традиційно на півдні та сході України", - йдеться у повідомленні.
Погода в Україні 22 листопада
У суботу в західній частині України очікуються складні погодні умови. Протягом доби пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями з дощем. У Карпатському регіоні можливі значні опади, хуртовина, налипання мокрого снігу. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -2…+3 градуси.
У північних областях пройдуть короткочасні дощі, подекуди можливі слабкі грози, часом очікується туман. Температура повітря в нічний час становитиме +4...+9 градусів, вдень +5...+12 градусів.
У центральних областях очікується тепла погода, місцями з невеликими короткочасними дощами. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, вдень +12…+17 градусів.
У південних регіонах країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +7…+12 градусів, вдень +12…+17 градусів.
У східних областях вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +7…+12 градусів, вдень +12…+17 градусів.
Погода в Україні 23 листопада
У неділю в західних регіонах утримається нестійка та холодна погода. Протягом доби пройде сніг, мокрий сніг, подекуди з дощем. Температура повітря суттєво не зміниться і коливатиметься в межах -2…+3 градуси.
У північних регіонах України вночі без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +2…+7 градусів, вдень +3…+9 градусів.
У центральних регіонах країни без опадів, місцями туман. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 градусів, вдень +10…+16 градусів.
У південних областях та Криму очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, вдень +14…+19 градусів.
У східних регіонах прогнозується тепла та суха погода, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 градусів, вдень +10…+15 градусів.
Похолодання в Україні
Народний синоптик Станіслав Щедрін раніше говорив, що після бабиного літа, яке буде приблизно з 20 по 28 листопада, прийде значне похолодання.
За його словами, температура впаде відразу на 10-13 градусів.
Він також додав, що "зимову" погоду варто очікувати наприкінці другої декади листопада.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні у п’ятницю, 21 листопада, порадує теплом. В деяких регіонах замість холодів очікується потепління.
Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що Україна готується до контрастних погодних умов найближчими вихідними, 22–23 листопада. Циклон та атмосферні фронти принесуть у різні регіони країни абсолютно різні сценарії - від зимових проявів до майже весняного тепла.
