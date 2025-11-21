Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Сніг, мороз та хуртовини: в яких областях різко погіршиться погода

Марія Николишин
21 листопада 2025, 14:49
809
Синоптик сказав, що найбільш холодна погода очікується у західних регіонах.
Сніг, мороз та хуртовини: в яких областях різко погіршиться погода
Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода на вихідних
  • В яких областях випаде сніг

Погода в Україні на вихідних, 22 та 23 листопада, буде нестійкою і аномально теплою у більшості регіонів. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, в результаті активізації циклонічної діяльності та атмосферних фронтів погодні умови у наступні дві доби будуть характеризуватись температурними контрастами, коливаннями атмосферного тиску, часом з поривчастим вітром.

відео дня

"Подекуди пройдуть опади у вигляді дощу, в західній частині очікується сніг, мокрий сніг, на Лівобережжі країни можливі окремі грози. Найбільш холодна погода очікується у західних регіонах, а найтепліше буде традиційно на півдні та сході України", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні 22 листопада

У суботу в західній частині України очікуються складні погодні умови. Протягом доби пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями з дощем. У Карпатському регіоні можливі значні опади, хуртовина, налипання мокрого снігу. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -2…+3 градуси.

У північних областях пройдуть короткочасні дощі, подекуди можливі слабкі грози, часом очікується туман. Температура повітря в нічний час становитиме +4...+9 градусів, вдень +5...+12 градусів.

У центральних областях очікується тепла погода, місцями з невеликими короткочасними дощами. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, вдень +12…+17 градусів.

У південних регіонах країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +7…+12 градусів, вдень +12…+17 градусів.

У східних областях вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +7…+12 градусів, вдень +12…+17 градусів.

Сніг, мороз та хуртовини: в яких областях різко погіршиться погода
Погода 22 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 23 листопада

У неділю в західних регіонах утримається нестійка та холодна погода. Протягом доби пройде сніг, мокрий сніг, подекуди з дощем. Температура повітря суттєво не зміниться і коливатиметься в межах -2…+3 градуси.

У північних регіонах України вночі без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +2…+7 градусів, вдень +3…+9 градусів.

У центральних регіонах країни без опадів, місцями туман. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 градусів, вдень +10…+16 градусів.

У південних областях та Криму очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, вдень +14…+19 градусів.

У східних регіонах прогнозується тепла та суха погода, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 градусів, вдень +10…+15 градусів.

Сніг, мороз та хуртовини: в яких областях різко погіршиться погода
Погода 23 листопада / фото: meteoprog

Похолодання в Україні

Народний синоптик Станіслав Щедрін раніше говорив, що після бабиного літа, яке буде приблизно з 20 по 28 листопада, прийде значне похолодання.

За його словами, температура впаде відразу на 10-13 градусів.

Він також додав, що "зимову" погоду варто очікувати наприкінці другої декади листопада.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні у п’ятницю, 21 листопада, порадує теплом. В деяких регіонах замість холодів очікується потепління.

Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що Україна готується до контрастних погодних умов найближчими вихідними, 22–23 листопада. Циклон та атмосферні фронти принесуть у різні регіони країни абсолютно різні сценарії - від зимових проявів до майже весняного тепла.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра Погода на сьогодні погода на вихідні Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

14:30Синоптик
Переговори щодо майбутньої мирної угоди: Зеленський затвердив склад делегації

Переговори щодо майбутньої мирної угоди: Зеленський затвердив склад делегації

13:24Війна
Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

13:13Україна
Реклама

Популярне

Більше
Труднощі залишаться позаду: до п’ятьох знаків зодіаку прийде справжній достаток

Труднощі залишаться позаду: до п’ятьох знаків зодіаку прийде справжній достаток

П'є вже на вулиці: пошарпану Брітні Спірс у дивному вигляді зняли папараці

П'є вже на вулиці: пошарпану Брітні Спірс у дивному вигляді зняли папараці

Три знаки зодіаку доб'ються фантастичного успіху до кінця тижня: хто у списку

Три знаки зодіаку доб'ються фантастичного успіху до кінця тижня: хто у списку

Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак

Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак

Потап і Настя виставили свій особняк на продаж за 100 млн: який він має вигляд

Потап і Настя виставили свій особняк на продаж за 100 млн: який він має вигляд

Останні новини

15:16

Як не накупити зайвого: сім помилок, яких слід уникати під час купівлі новорічних прикрас

15:03

Кейт Міддлтон розкрила причину свого перетворення на блондинку

14:46

Українці можуть втратити до 50% пенсії: названо причину зменшення виплат

14:34

Зі стрічок, мандаринів і цукерок: як зробити унікальну гірлянду на Новий рікВідео

14:30

Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війниСША тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни
14:26

Перший досвід: Могилевська показалася разом із молодшою донькою в поїзді

14:22

Україна оголосила в розшук Міндіча та Цукермана

13:54

Гості проситимуть рецепт: швидка закуска на Новий рік за 7 хвилин

13:31

Беруть усе у свої руки: п'ять знаків Зодіаку, які домінують у стосунках

Реклама
13:24

Переговори щодо майбутньої мирної угоди: Зеленський затвердив склад делегації

13:16

Україна повернула з Білорусі 31 українця: Коордштаб розкрив подробиці

13:13

Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

12:52

Росіяни захопили два населені пункти і просунулись на кількох ключових напрямках

12:26

Точно не українські: чотири традиційні імені, які мають незвичне походження

12:21

Скільки метрів гірлянди потрібно на Новий рік: як підрахувати розмір для ялинки, каміна та сходів

12:06

Попереду критичні переговори: у Європі вигадали, як допомогти Україні з мирним планом Трампа

11:37

Ще не пізно: знаки зодіаку, які мають шанс розбагатіти до кінця 2025 року

11:36

Бандитська схема: як Сєдокова розводила покійного чоловіка

11:34

Трамп призначив нового спецпредставника для мирного плану: хто ним став

11:33

Частину регіонів України засипало снігом: де лютує сильна негода

Реклама
11:11

Шарфи-гіганти та блискучі легінси: стиліст назвала п'ять речей, які безнадійно застаріли

10:45

Лунали гучні вибухи: дрони атакували ключовий вузол енергосистеми в КримуВідео

10:30

11 років захищав країну і виводив побратимів з оточення: росіяни вбили сержанта "Залізного"Ексклюзив

10:25

Українці активно скуповують валюту: яким буде курс долара до кінця осені

10:00

"Ідея належала татусям": що відомо про футбольний матч під час відключення світла, який став вірусним

09:48

Росія атакувала міжнародний пункт пропуску на кордоні з Румунією – деталіФото

09:42

Як виростити "фрукт богів" на звичайному підвіконні: покрокова інструкціяВідео

08:59

Плацдарм для наступу на Дніпровщину: відомо, де росіяни хочуть прорватися

08:53

Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак

08:41

Топ-генерали США прилетять до Москви наступного тижня: у чому мета візиту

08:27

Гороскоп Таро на завтра 23 листопада: Близнюкам - вірити в себе, Левам - плоди

08:10

Ситуація зі світлом може погіршитися ще більшеПогляд

07:49

"Зима буде холодною": Трамп звернувся до України та закликав прийняти мирний план

06:15

Три знаки зодіаку доб'ються фантастичного успіху до кінця тижня: хто у списку

06:10

США вийшли з НАТО?Погляд

06:00

"Інфаркт": що сталося з Альбіною Джанабаєвою в Москві

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини з собакою за 51 с

05:27

Кожна голочка виглядатиме натурально: як розпушити штучну ялинку

05:03

Гороскоп на завтра 23 листопада: Терезам - труднощі, Рибам - випробування

04:45

"Важливий крок": принц Вільям і Кейт Міддлтон ухвалили рішення щодо спадкоємця

Реклама
04:00

Труднощі залишаться позаду: до п’ятьох знаків зодіаку прийде справжній достаток

03:30

Є лише один "умовно позитивний" шлях: Кочетков назвав головну загрозу для Києва

02:50

Африка трісне навпіл: розкрито лякаючі наслідки майбутнього розколу

02:25

Кінець 2025 принесе великі почуття: яким ТОП-4 знакам пощастить у коханні

02:12

Як за 2 хвилини заснути й отримати найкращий відпочинок: перевірений китайський метод

01:41

Чотири знаки зодіаку, на яких чекає доленосна зустріч у грудні

01:11

В одних світла більше, в інших - менше: чому в областях різні графіки

00:12

Цимбалюк вийшов із себе: учасниця "Холостяка" "перевернула" церемонію троянд

00:06

Доленосний місяць: на який знак зодіаку чекає нереальне завершення 2025 рокуВідео

21 листопада, п'ятниця
23:45

Розміром із Люксембург: які землі має віддати Україна згідно з планом Трампа

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти