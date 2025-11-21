'Наш перший досвід': Могилевська показала зворушливий момент з меншою донечкою

Ви дізнаєтесь:
Українська співачка Наталія Могилевська вперше взяла свою молодшу донечку з собою на гастролі. Артистка разом із Софією поїхала до Одеси та розповіла про цю особливу подорож у своєму Instagram.
Раніше Наталія зазначала, що іноді бере дівчаток на репетиції, щоб вони бачили її роботу. Цього разу Могилевська наважилася зробити більше й вирушила з Софією з Києва до Одеси потягом. У відео з’явилися зворушливі моменти мами й донечки — обійми та поцілунки, які зробили першу спільну поїздку на гастролі особливою.
"Вперше взяла маленьку Соню із собою на гастролі. Якщо чесно, я трохи хвилювалася, бо це наш перший досвід", — розповіла Наталія.
Співачка зізналася, що ця подорож була для неї емоційною, але зазначила, що не брала донечку безпосередньо на концерт.
"Найкращі моменти, які хочеться повторити. Це кайф. Хоча трохи важко і дуже відповідально. Концерти їй не показую, бо дуже голосно, і не хочу, щоб вона вирішила, що мама належить не тільки їй", — написала співачка.
Прихильники у коментарях підтримали ініціативу співачки, адже це дозволить їй бути з донечкою більшу кількість часу навіть під час напруженого концертного графіку.
"Правильно зробили. Найцінніше це час, мить з дітьми бо вони так швидко ростуть"
"Яка ви крута мама, Софія щаслива"
"Щасливі діти то найбільше щастя земне, особливо їхній сміх і радісні очі"
Наталія Могилевська - діти
Українська співачка Наталія Могилевська стала мамою двох дівчаток, яких вона удочерила разом зі своїм коханим Валентином на початку повномасштабного вторгнення. Це рідні сестри — старша Мішель та молодша Софія. Артистка довго тримала цю новину в секреті, прагнучи забезпечити дітям, які пережили травматичний досвід, максимально спокійний період для адаптації.
Про персону: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
