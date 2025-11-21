'Наш перший досвід': Могилевська показала зворушливий момент з меншою донечкою

Наталія Могилевська взяла доньку на гастролі.

https://glavred.net/stars/nash-pervyy-opyt-mogilevskaya-pokazala-trogatelnyy-moment-s-mladshey-dochkoy-10717571.html Посилання скопійоване

Наталія Могилевська з донькою Софією / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Ви дізнаєтесь:

Могилевська показала особливу подорож з донькою

Куди вони попрямували

Українська співачка Наталія Могилевська вперше взяла свою молодшу донечку з собою на гастролі. Артистка разом із Софією поїхала до Одеси та розповіла про цю особливу подорож у своєму Instagram.

Раніше Наталія зазначала, що іноді бере дівчаток на репетиції, щоб вони бачили її роботу. Цього разу Могилевська наважилася зробити більше й вирушила з Софією з Києва до Одеси потягом. У відео з’явилися зворушливі моменти мами й донечки — обійми та поцілунки, які зробили першу спільну поїздку на гастролі особливою.

відео дня

Наталія Могилевська удочерила двох дітей / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Вперше взяла маленьку Соню із собою на гастролі. Якщо чесно, я трохи хвилювалася, бо це наш перший досвід", — розповіла Наталія.

Співачка зізналася, що ця подорож була для неї емоційною, але зазначила, що не брала донечку безпосередньо на концерт.

"Найкращі моменти, які хочеться повторити. Це кайф. Хоча трохи важко і дуже відповідально. Концерти їй не показую, бо дуже голосно, і не хочу, щоб вона вирішила, що мама належить не тільки їй", — написала співачка.

Наталія Могилевська - концерт у Одесі / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Прихильники у коментарях підтримали ініціативу співачки, адже це дозволить їй бути з донечкою більшу кількість часу навіть під час напруженого концертного графіку.

"Правильно зробили. Найцінніше це час, мить з дітьми бо вони так швидко ростуть"

"Яка ви крута мама, Софія щаслива"

"Щасливі діти то найбільше щастя земне, особливо їхній сміх і радісні очі"

Наталія Могилевська - діти

Українська співачка Наталія Могилевська стала мамою двох дівчаток, яких вона удочерила разом зі своїм коханим Валентином на початку повномасштабного вторгнення. Це рідні сестри — старша Мішель та молодша Софія. Артистка довго тримала цю новину в секреті, прагнучи забезпечити дітям, які пережили травматичний досвід, максимально спокійний період для адаптації.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що нещодавно подруга ексчоловіка Меган Маркл Бетені Франкель розповіла Daily Mail, як Тревор Енгельсон сприйняв новину про нові стосунки колишньої дружини і яким бачив майбутнє королівської пари.

Також російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, здивувала шанувальників своєю схожістю із зірковою мамою, співачкою Аллою Пугачовою. Орбакайте вирішила спробувати себе в ролі блогера.

Вас може зацікавити:

Про персону: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред