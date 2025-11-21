'Я вражена': Ірина Білик зустрілася із Залужним у Лондоні

Коротко:
- Ірина Білик отримала в подарунок листівки з підписами Залужного
- Українці в коментарях почали просити повернути Залужного додому
Співачка Ірина Білик зустрілася з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним у Лондоні. Колишній головнокомандувач ЗСУ написав тепле звернення до артистки. Кадрами події Білик поділилася в Instagram.
"Неймовірна зустріч із Валерієм Залужним! Я вражена людяністю та щирістю справжнього Українця!" - написала зірка сцени.відео дня
Ба більше, Ірина Білик отримала в подарунок листівки з підписами Залужного. Також колишній головнокомандувач подарував співачці свою книгу, в якій написав особисте звернення.
"Народній артистці України з великою повагою і шаною від автора, шаленого фаната особливої творчості, пронизаної любов'ю, теплом і світлом. У цій книжці частина вашого тепла, яке колись заполонило моє серце. Дякую за юність, світло, любов і мрії", - йдеться у зверненні.
Судячи з підпису, зустріч відбулася 19 листопада.
Українці в коментарях почали просити повернути Валерія Федоровича додому:
- "Нам він дуже потрібен".
- "Привезіть його назад"
- "Незламний генерал"
Про персону: Ірина Білик
Ірина Білик - українська співачка, композитор і поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Горобина червона", "Любов. Отрута" тощо.
