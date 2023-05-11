Трамп не зміг сказати, чи бажає він Україні перемоги у війні з російськими окупантами

Колишній глава Білого дому не дав прямої відповіді на просте запитання про війну, яку розв'язала РФ в Україні.

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Дональд Трамп не зміг відповісти на питання, кому він бажає перемоги у війні - Україні чи країні-агресору РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Колишній президент США Дональд Трамп тричі не зміг однозначно відповісти на питання, кого він хоче бачити переможцем у війні Росії проти України.

"Я не думаю з точки зору перемоги та поразки. Я думаю про те, як це врегулювати", - сказав колишній глава Білого дому під час дебатів на телеканалі CNN.

Коли журналістка вдруге запитала, чи бажає він Україні перемоги, Трамп не дав прямої відповіді, а натомість сказав, що хоче, щоб "всі перестали вмирати".

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"Я хочу, щоб вони перестали вмирати – і росіяни, і українці. І я зроблю це за 24 години", – хвалькувато заявив експрезидент США.

"Я зустрінуся з Путіним, я зустрінуся із Зеленським. Обидва мають слабкі сторони і обидва мають сильні сторони. Тож протягом 24 годин це буде вирішено. Це завершиться", - сказав він.

Після того, як журналістка втретє озвучила своє питання, Трамп сказав, що Європа повинна вкладати в підтримку України не менше, ніж Штати.

"Я хочу, щоб Європа вкладала більше грошей, тому що у них 20 млрд, у нас 170. А має бути порівну", - сказав колишній глава Білого дому.

Дивіться відео про те, як Дональд Трамп ухиляється від прямої відповіді на питання про війну в Україні:

Як повідомляв Главред, колишній президент США Дональд Трамп під час цих же дебатів відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем, пояснивши це тим, що це могло б зашкодити переговорам з країною-агресором РФ.

Заяви Трампа про війну в Україні

У березні Трамп пообіцяв своїм виборцям завершити війну Росії проти України через 24 години після обрання його на другий президентський термін.

Коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого в своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", – заявив політик.

У квітні Трамп видав дивний прогноз про те, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну.

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