Експерт з енергетики пояснив, чому графіки відключень світла так часто змінюються

На тлі ударів РФ графіки відключень електроенергії можуть змінюватися по декілька разів на день.

Чому графіки відключень світла змінюють кілька разів на день / Колаж: Главред, фото: Freepik, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Чому графіки відключень змінюють вручну

Чи можливий в Україні повний блекаут

Після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть коригуватися навіть кілька разів протягом доби. Причини таких частих змін пояснив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

"Це пов’язано з переконфігурацією системи. Зараз діють в основному резервні лінії живлення, і якщо на ці лінії навантажується велика кількість споживачів, то вони можуть виходити з ладу, це спричиняє додаткові проблеми. Тому потрібно змінювати графіки в ручному режимі", - пояснив він.

За словами фахівця, така ситуація свідчить не про слабкість, а навпаки - про високу керованість енергосистеми. Адже енергетики мають можливість оперативно обирати оптимальні маршрути постачання, щоб забезпечити світлом якомога більше споживачів.

Рябцев наголосив, що всі складні технологічні системи функціонують за подібними принципами. Українська енергетична система є прикладом "системи складних систем", і саме така її побудова забезпечує стійкість. За його словами, завдяки цьому жоден наступний російський удар не здатен спричинити повний "блекаут".

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чи варто очікувати на покращення ситуації зі світлом - думка експерта

Як писав Главред, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі УНІАН наголосив, що українцям не варто розраховувати на помітне полегшення ситуації зі світлом 21 листопада.

За його оцінкою, значних змін у графіках відключень завтра не буде, але вже на вихідних можливе покращення завдяки поєднанню відновлення роботи підстанцій та традиційному зниженню споживання електроенергії.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора "Київстар" залишаються без електроживлення через масштабні відключення. Про це станом на ранок 20 листопада повідомив CEO компанії Олександр Комаров, закликавши користувачів фіксованого інтернету подбати про резервне живлення для роутерів, аби якомога довше залишатися на зв’язку.

Ризики для української енергосистеми в зимовий період 2025–2026 років залишаються значними через триваючі російські удари. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Росія продовжує накопичувати й виробляти велику кількість ракет та дронів типу "Шахед". Однак, усвідомлюючи, що їхні запаси не безмежні, окупанти дедалі частіше обирають для ударів найбільш важливі цілі. Як пояснив експерт з міжнародних енергетичних відносин Михайло Гончар, останніми місяцями ворог діє більш точково та локально.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

