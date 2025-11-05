У Раді назвали нові терміни завершення війни: коли буде шанс на мир

Зниження інтенсивності бойових дій можна очікувати після тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського.

Федір Веніславський сказав, коли закінчиться війна

Війна Росії проти України може закінчитися або до кінця 2025 року, або на початку наступного. Про це заявив представник оборонного комітету Верховної Ради, народний депутат Федір Веніславський.

За його словами, є шанси, що війна закінчиться до кінця року або, наприклад, до кінця лютого-2026.

"На мій погляд, шанси [на завершення війни] є. Наскільки вони будуть використані - зараз складно сказати", - сказав Веніславський у коментарі ТСН.

Як довго РФ буде обстрілювати Україну

Нардеп також відповів на запитання щодо того, коли закінчаться обстріли України і чи є ризик того, що вони триватимуть до останнього дня війни.

"Я можу сказати про те, що як тільки відбудеться зустріч Путін-Трамп-Зеленський, то з цього моменту можна буде відраховувати зниження інтенсивності бойових дій дуже швидко", - зазначив Веніславський.

Коли закінчиться війна

Як писав Главред, у вересні голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного комітету Верховної Ради Федір Веніславський заявляв, що війна Росії проти України може закінчитися вже до кінця поточного 2025 року. Є реальні шанси, що бойові дії припиняться в межах 107 днів.

16 жовтня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов оцінив можливість завершення війни до кінця 2025 року.

"Я сподіваюся на краще", - сказав Буданов у відповідь на запитання журналістів про ймовірність закінчення війни до кінця 2025 року.

3 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що "потрібно просто дозволити війні дійти до кінця". За його словами, не буде "останньої краплі", після якої Кремль буде готовий погодитися на мир.

"Останньої краплі не буде. Іноді потрібно дати їм можливість з'ясувати стосунки. І вони б'ються, і вони з'ясовують стосунки. І для Путіна це була важка війна. Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато солдатів. І це було важко для України. Важко довелося обом. Іноді потрібно просто дозволити війні дійти до кінця", - сказав глава Білого дому.

Головний рабин міста Дніпро і Дніпропетровської області, голова правління Об'єднаної єврейської громади України Шмуель Камінецький переконаний, що 15 січня 2026 року в Україні вже буде мир.

"Війна закінчиться через 2 місяці та я готовий про це сперечатися. Якщо війна закінчиться до 15 січня 2026 року, то ми з вами зустрічаємося тут", - сказав рабин.

Коли може закінчитися війна Росії проти України: прогноз експерта

Виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло вважає теоретично реальними прогнози про можливе завершення війни Росії проти України в проміжку від двох місяців до року.

За словами експерта, нинішня осінньо-зимова наступальна кампанія фактично є останнім самостійним ривком РФ.

"Далі вони, ймовірно, продовжать агресію, але поступово почнуть просідати. Єдиним фактором, який може суттєво вплинути на ситуацію, є Китай. Якби не китайська підтримка (і підтримка її сателіта - Північної Кореї), війна, по суті, вже б завершилася", - сказав Жмайло в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Федір Веніславський Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

