Удар по РФ: розкрито сценарій підриву можливості Кремля продовжувати війну

Якби ціна на нафту максимально просіла, для України це було б добре, каже Тарас Загородній.

Розкрито "нафтовий" важіль тиску на РФ / Колаж: Главред, фото: Главред

Важливе із заяв Загороднього:

Є ознаки того, що Росії не вистачає грошей на війну

Необхідний серйозний тиск на нафтовий сектор РФ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив про те, що російський диктатор Володимир Путін воюватиме, поки залишається при владі.

"Однак ознаки того, що Росії не вистачає грошей на війну, вже є. Наприклад, багато оборонних підприємств у РФ не набирають, а скорочують персонал. Скорочення держзамовлення почалося ще місяці три-чотири тому", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Утім, як каже експерт, гроші для продовження війни російська влада все одно знайде.

"Ми повинні виходити з цього і розглядати це як базовий сценарій. Тому нам потрібно не чекати, коли в Росії закінчаться гроші на війну, а бити по енергетичній і нафтовій інфраструктурі, що, в принципі, ми зараз і робимо", - вважає він.

Водночас він вважає, що серйозний тиск на нафтовий сектор РФ може скоротити можливості Кремля продовжувати війну.

"Якби ціна на нафту максимально просіла, для нас це було б добре, але чи просяде - це велике питання. Утім, навіть ціна на нафту на її нинішньому рівні вже невигідна для Росії, тому що собівартість її нафти становить приблизно 40 доларів. Тобто росіяни і так уже працюють на межі рентабельності, що видно з фінансових показників нафтових компаній", - сказав аналітик.

На його думку, нинішня ціна на нафту і так занадто низька для Росії. Він нагадав про те, що Радянський Союз свого часу розвалився, бо просто збанкрутував, а ціна на нафту тоді була приблизно 8 доларів, а якщо врахувати індекс інфляції, то ті 8 доларів - це приблизно нинішні 30 доларів.

"Нам слід розуміти, що ці процеси йдуть і без нас. Ми ж маємо концентруватися на тому, щоб Росія взагалі не мала змоги експортувати нафту ні за 60, ні за 70 доларів, ні за іншою ціною. Ми повинні працювати над тим, щоб у Росії були блекаути, і в неї просто не було можливості качати нафту, а також регулярно бити по НПЗ і робити багато чого іншого", - додав Загородній.

Дивіться відео - інтерв'ю з Тарасом Загороднім:

Тиск на нафтовий сектор РФ: думка експерта

Існує поширена думка, що відхід китайських компаній від закупівель російської нафти здатний серйозно вдарити по позиціях країни-агресора на світовому ринку. Однак аналітик Максим Гардус зазначає, що таке уявлення не цілком відповідає реальності. За його словами, ключовим фактором у цьому питанні є зовсім не Китай, а Індія, на яку зараз слід звертати основну увагу.

Раніше повідомлялося про те, що Китай може піти на поступки Трампу щодо російської нафти. Стратегія Сі Цзіньпіна - роз'єднання США та ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Індія відновила закупівлі російської нафти, незважаючи на санкції США. компанія Indian Oil Corp придбала близько 3,5 млн барелів сорту ESPO за ціною, близькою до котирувань нафти Dubai, з поставкою в грудні в порт на сході Індії.

Нагадаємо, Главред писав, що після того як Сполучені Штати ввели санкції проти російських нафтових корпорацій "Лукойл" і "Роснефть", потоки "чорного золота" з Росії на великі нафтопереробні заводи Індії впадуть практично до нуля.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

