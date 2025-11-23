'Не ініціатива США': Рубіо назвав авторів 'плану Трампа' щодо закінчення війни

Сенатори США заявили, що державний секретар Рубіо в телефонній розмові з ними нібито визнав, що план закінчення війни є російським.

Рубіо назвав авторів плану закінчення війни / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Рубіо повідомив американським сенаторам, що "мирний план США" нібито сформований росіянами

Держсекретар не чув про погрози припинити обмін розвідданими з Україною

Згодом Рубіо заявив, що мирну пропозицію сформували США

Держсекретар Марко Рубіо повідомив американським сенаторам, що так званий американський "мирний план" фактично є пропозицією, сформованою російською стороною, а не ініціативою Вашингтона. Про це він сказав під час телефонної розмови, що відбулася на тлі Міжнародного форуму з безпеки в Галіфаксі, передає Politico. Однак згодом він спростував цю інформацію.

"Він чітко дав нам зрозуміти, що ми є одержувачами пропозиції, яка була передана одному з наших представників. Це не наша рекомендація. Це не наш мирний план. Це пропозиція, яку ми отримали, і як посередники ми домовилися про її оприлюднення – але ми її не оприлюднювали. Вона просочилася", – сказав сенатор Майк Раундс (республіканець від Південної Дакоти). відео дня

Публічні заяви сенаторів на пресконференції в Галіфаксі стали несподіваним поворотом у історії, яка протягом тижня була в центрі уваги та спричинила серйозні дипломатичні суперечки. Поява самого плану викликала сумніви у Києві, столицях Європи та у США щодо того, чи не просувають Сполучені Штати документ, вигідний Кремлю.

Рубіо також запевнив законодавців, що йому невідомо про якісь наміри президента Дональда Трампа припинити обмін розвідданими або воєнну підтримку, якщо Україна не погодиться з умовами.

Сенатор Майк Раундс зазначив, що Рубіо не чув про подібні погрози, і що йдеться лише про намагання систематизувати вже відому з медіа інформацію та дати українській стороні можливість на неї зреагувати.

Законодавці повідомили, що цей дзвінок відбувся на їхнє прохання після того, як вони занепокоїлися змістом пропозиції та почули негативні реакції світових лідерів. За їхніми словами, Рубіо погодився роз’яснити ситуацію та дозволив їм публічно переказати його позицію.

Сенаторка Джин Шахін (демократка від Нью-Гемпширу), яка також брала участь у заході, зазначила, що запропонований мирний план містить положення, які Україна та її союзники категорично не схвалять — зокрема обмеження щодо вступу нових країн до НАТО та щодо чисельності української армії.

"У цьому плані є так багато речей, які є абсолютно неприйнятними. Якщо ми хочемо провести справжні переговори, які дійсно приведуть до укладення мирної угоди між Україною та Росією", – сказала вона.

Реакція Рубіо

У дописі на платформі X Рубіо спростував твердження про те, що Сполучені Штати не були залучені до підготовки цього плану. Він наголосив, що ініціатива миру є результатом роботи США.

"Вона пропонується як міцна основа для поточних переговорів і базується на пропозиції російської сторони", – заявив він.

Водночас Рубіо уточнив, що документ частково ґрунтується на попередніх і нинішніх пропозиціях, які надходили від України.

Чи виконають росіяни умови плану закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, коментуючи можливі умови майбутньої мирної угоди, наголосив, що Росія навряд чи погодиться залишити Крим, Донбас чи контрольовані нею частини Запорізької та Херсонської областей.

За його оцінкою, повернення Бердянська чи Маріуполя теж виглядає нереалістичним. Найімовірнішим сценарієм він вважає фіксацію лінії розмежування в Запорізькій області з незначними відступами окупаційних військ на окремих напрямках, можливо на Харківщині чи Дніпропетровщині.

Також, за його словами, ситуація може призвести до створення демілітаризованої зони, попри те, що президент неодноразово висловлював небажання розглядати такий варіант."Але це аж ніяк не компроміс, це грабіж серед білого дня. Жодного компромісу немає, тому що йдеться про виняткові інтереси України", - підкреслив він.

План США щодо завершення війни - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог заявив, що американський "мирний план", підготовлений за участю Росії, вже майже завершений.

За даними The Guardian, Вашингтон попередив Київ, що умови мирної угоди з Росією можуть стати гіршими, якщо Україна не прийме нинішній варіант документа, який складається з 28 пунктів.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що Україна має погодитися на запропонований Америкою "мирний план" до четверга, 27 листопада.

