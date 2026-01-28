Рус
Літаки, системи ППО та ракети: деталі нових пакетів допомоги Франції та ФРН Україні

Олексій Тесля
28 січня 2026, 21:24
Будуть додаткові поставки французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб.
Франція передасть Україні нові літаки / Колаж: Главред, фото: ОП, wikipedia.org

Головне:

  • Будуть нові поставки французьких літаків і ракет для систем ППО
  • Німеччина незабаром передасть Україні нові системи ППО IRIS-T

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 січня, провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Звичайно, обговорили, як посилити нашу енергетичну стійкість. Найближчим часом Україна отримає від Франції генератори. Також цього року будуть додаткові поставки французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб", - написав Зеленський у Telegram за результатами розмови.

Крім того, глава держави поінформував французького колегу про ситуацію на фронті та російські втрати.

Новий пакет допомоги ФРН: що відомо

Посол Німеччини в Україні Хайко Томс анонсував передачу німецькою стороною Україні нових комплексів ППО. Він уточнив, що Німеччина також вже передала Україні дев'ять систем протиповітряної оборони IRIS-T і незабаром очікує поставки нових комплексів.

Крім того, очікується також передача німецькою стороною 33 мобільних теплоелектростанцій вже найближчим часом.

"Те, що відбувається тут щоночі, - це військові злочини. Це робиться виключно для терору цивільного населення. Вам зараз потрібна підтримка, і ви її отримаєте. Я вважаю, що ми вже є найбільшим партнером і в енергетичному секторі. Ми надаємо не тільки генератори або системи накопичення енергії, а іноді і транспорт для ремонтних робіт в енергетиці. Тепер ми також передаємо 33 мобільні електростанції - комбіновані теплоелектростанції", - сказав посол в інтерв'ю "Суспільному".

ППО України під тиском: можливий дефіцит ракет

Україна може зіткнутися з дефіцитом засобів протиповітряної оборони, повідомляє Financial Times. Загроза посилиться, якщо Росія продовжить або наростить ракетні та дронові атаки - в такому випадку запаси ППО будуть витрачатися значно швидше. Додатковим фактором ризику стало уповільнення поставок із США: ракети, що закуповуються безпосередньо у виробників, надходять з перебоями і не в повному обсязі.

Раніше повідомлялося про те, що Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп повідомляє, що угода з Україною поліпшить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної Patriot.

Як повідомляв Главред, Німеччина і НАТО готують план підтримки України на зиму. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами.

Що відомо про IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році, пише Вікіпедія.

