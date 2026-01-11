"Ракети є": Зеленський розкрив головний спосіб посилення ППО України

Потрібні нові внески партнерів у програму PURL, підкреслив президент.

Володимир Зеленський розповів про посилення ППО України / Колаж: Главред, фото: ОП, Wikipedia

Головне із заяв Зеленського:

Потрібні нові внески партнерів у програму PURL

В Європі ракети на складах є

Пріоритетним напрямком у взаємодії з міжнародними партнерами залишається забезпечення українських військових ракетами для протиповітряної оборони та прискорення виконання невиконаних запитів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, під час обговорення з головнокомандувачем Олександром Сирським було розглянуто питання поставок від партнерів, які вже в дорозі, а також нагальні потреби.

"Перший пріоритет — це ракети для ППО. Зокрема, завтра одна із зустрічей, на якій ми будемо про це говорити. Потрібні нові внески партнерів у програму PURL, потрібні і поставки зі складів у Європі: ракети на складах є, і ми про це знаємо, і знаємо про це всі — вони повинні бути у наших захисників неба", — зазначив президент.

Він також повідомив, що сьогодні відбулася доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умерова про комунікацію з американською стороною. "Ми плануємо графік зустрічей і подальших переговорів, і Україна в цьому максимально конструктивна і максимально швидка", – додав Зеленський.

Україні загрожує дефіцит ракет: ППО під загрозою

Україні загрожує дефіцит засобів ППО, пише Financial Times. Ризик зросте, якщо Росія збереже або посилить ракетно-дронні удари: за такого сценарію запаси протиповітряної оборони можуть швидко вичерпатися. Ситуацію ускладнює уповільнення американських поставок, у тому числі ракет за програмою прямих закупівель у виробників, які надходять нерегулярно і з паузами.

Раніше повідомлялося про те, що Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп повідомляє, що угода з Україною поліпшить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної Patriot.

Як повідомляв Главред, Німеччина і НАТО готують план підтримки України на зиму. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами.

Що таке PURL Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна програма США і НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У рамках цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам. Партнери фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам. Гроші перераховуються на спеціальний рахунок НАТО, після чого Сполучені Штати здійснюють прямі поставки зброї.

