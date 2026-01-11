Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Ракети є": Зеленський розкрив головний спосіб посилення ППО України

Олексій Тесля
11 січня 2026, 23:19
74
Потрібні нові внески партнерів у програму PURL, підкреслив президент.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче замовити у США 25 систем протиповітряної оборони Patriot
Володимир Зеленський розповів про посилення ППО України / Колаж: Главред, фото: ОП, Wikipedia

Головне із заяв Зеленського:

  • Потрібні нові внески партнерів у програму PURL
  • В Європі ракети на складах є

Пріоритетним напрямком у взаємодії з міжнародними партнерами залишається забезпечення українських військових ракетами для протиповітряної оборони та прискорення виконання невиконаних запитів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

відео дня

За словами Зеленського, під час обговорення з головнокомандувачем Олександром Сирським було розглянуто питання поставок від партнерів, які вже в дорозі, а також нагальні потреби.

"Перший пріоритет — це ракети для ППО. Зокрема, завтра одна із зустрічей, на якій ми будемо про це говорити. Потрібні нові внески партнерів у програму PURL, потрібні і поставки зі складів у Європі: ракети на складах є, і ми про це знаємо, і знаємо про це всі — вони повинні бути у наших захисників неба", — зазначив президент.

Він також повідомив, що сьогодні відбулася доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умерова про комунікацію з американською стороною. "Ми плануємо графік зустрічей і подальших переговорів, і Україна в цьому максимально конструктивна і максимально швидка", – додав Зеленський.

Україні загрожує дефіцит ракет: ППО під загрозою

Україні загрожує дефіцит засобів ППО, пише Financial Times. Ризик зросте, якщо Росія збереже або посилить ракетно-дронні удари: за такого сценарію запаси протиповітряної оборони можуть швидко вичерпатися. Ситуацію ускладнює уповільнення американських поставок, у тому числі ракет за програмою прямих закупівель у виробників, які надходять нерегулярно і з паузами.

Раніше повідомлялося про те, що Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп повідомляє, що угода з Україною поліпшить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної Patriot.

Як повідомляв Главред, Німеччина і НАТО готують план підтримки України на зиму. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами.

Читайте також:

Що таке PURL

Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна програма США і НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У рамках цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Партнери фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам. Гроші перераховуються на спеціальний рахунок НАТО, після чого Сполучені Штати здійснюють прямі поставки зброї.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ПВО Володимир Зеленський війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ракети є": Зеленський розкрив головний спосіб посилення ППО України

"Ракети є": Зеленський розкрив головний спосіб посилення ППО України

23:19Україна
"Це російське божевілля": Зеленський пояснив символічність 1418-го дня війни

"Це російське божевілля": Зеленський пояснив символічність 1418-го дня війни

22:54Війна
Ситуація змінилася: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області на 12 січня

Ситуація змінилася: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області на 12 січня

22:18Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Онук Алли Пугачової має психоневрологічний розлад - діагноз

Онук Алли Пугачової має психоневрологічний розлад - діагноз

Зрадниця Регіна Тодоренко невиліковно хвора - діагноз

Зрадниця Регіна Тодоренко невиліковно хвора - діагноз

Гороскоп на завтра 12 січня: Козорогам - конфлікт, Овнам - гарний день

Гороскоп на завтра 12 січня: Козорогам - конфлікт, Овнам - гарний день

Китайський гороскоп на завтра 12 січня: Тиграм - напруга, Кроликам - занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра 12 січня: Тиграм - напруга, Кроликам - занепокоєння

Відключення світла в Україні - графіки на 12 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 12 січня (оновлюється)

Останні новини

01:08

"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

00:46

В одному з регіонів України посилять контроль за військовим обліком: що зміниться

11 січня, неділя
23:51

Не тільки Даша: наречений Квіткової показав найважливіших жінок у своєму житті

23:50

Відключення можуть бути тривалими: киян попередили про численні аварії

23:19

"Ракети є": Зеленський розкрив головний спосіб посилення ППО України

Орєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - КриволапОрєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - Криволап
22:54

"Це російське божевілля": Зеленський пояснив символічність 1418-го дня війни

22:18

Ситуація змінилася: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області на 12 січняФото

22:17

Чи є ризик втрати стажу перед виходом на пенсію: у ПФУ назвали головну умову

21:31

Росія придумала несподіваний хід із танками: що стоїть за новим маневром Кремля

Реклама
21:18

Коли завершаться аварійні відключення: в Міненерго назвали терміни

20:40

Чи варто закривати радіатор картоном: фахівці дали чітку відповідь

20:28

Кращого напою для здоров'я мозку годі й шукати: що радять вживати дієтологи

20:22

Секрет хитрих сантехніків: трюк з батареєю миттєво економить тепло

19:31

Жінка привела кішку на операцію і дізналася приголомшливу правду про тварину

19:21

Києву загрожують "жорсткі" відключення: названо терміни обмеження електропостачання

19:12

Тиждень почнеться без світла: в Укренерго розповіли про обмеження на 12 січня

19:10

Як США поставили Путіна і Лаврова в глухий кутПогляд

19:07

Душевні привітання з Днем народження: шикарні картинки і приємні слова

18:52

Відключення світла в Україні - графіки на 12 січня (оновлюється)

18:50

Орхідея "впала в сплячку": три дії, які допоможуть їй знову випустити квітиВідео

Реклама
18:31

Диверсія під Москвою: партизани провели зухвалу операцію і знищили стратегічну ціль

18:28

"Залишила після себе приклад": померла видатна українська співачка

18:28

Фраза, яку вимовляють мільйони, не задумуючись: звідки взялося "алло"

18:14

ЗСУ отримали "вбивцю дронів": ЗМІ дізналися про новітній американський ЗРК

17:54

Ключовий гравець Динамо потрапив у фокус топ-клубу Європи: чи відбудеться перехід

17:47

Правда про війну, яку приховує Кремль: чому 11 січня 2026 року стало катастрофою для РосіїВідео

17:44

Зрадниця Регіна Тодоренко невиліковно хвора - діагноз

17:27

Все покрите льодом: Кличко показав, як триває відновлення на пошкодженому об’єктіВідео

16:46

Фінансовий гороскоп на тиждень з 12 по 18 січня

16:35

"Раніше тупим не давали мікрофон": друг Цимбалюка зробив заяву про нього

16:16

Загроза для двохсоттисячного міста: РФ готує плацдарм для нового штурму

16:13

До Києва мчать аномальні морози: коли чекати до -20°C

16:12

Мороз атакує Черкащину: українців попередили про значне зниження температури

15:52

Мінус три установки: українські військові вразили об’єкти "Лукойлу" на КаспіїВідео

15:37

Любовний гороскоп на тиждень з 12 по 18 січня

15:28

Фантастична вечеря за двадцять хвилин - небанальний рецептВідео

15:28

Арктична пастка: синоптикиня попереджає про погіршення погоди на Житомирщині

15:05

Росіяни потрапили в оточення на фронті, йде зачистка великого міста - деталі від ЗСУ

14:55

Курс євро негативно вплине на ціни: експерт сказав, до чого готуватися українцям

14:53

Морози, хуртовини та сніг: на Тернопільщину суне небезпечна погода

Реклама
14:32

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 січня: Тельці вирішать проблеми, Дівам - хвилювання

14:16

Швидше ніж здавалось багатьом - названо реальні терміни закінчення війни

13:48

Українцям розсекретили другу назву Києва – про що мовчали століттямиВідео

13:43

"Шакали": Бужинську після скандалу з Грицканом зрадили близькі люди

13:43

Чому світлофор показує червоний та жовтий кольори одночасно – секрет розкрито

13:42

Божественний салат, який зʼїдять за 5 хвилин: весь секрет у заправці

13:25

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 січня: Близнюкам - підтримка, Ракам - обмеження

13:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 січня (оновлюється)

13:05

Карта Deep State онлайн за 11 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

13:00

У Кадирова відмовили нирки: Кремль терміново шукає нового ватажка Чечні

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти