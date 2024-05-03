Захищав пораненого побратима: на фронті загинув відомий український актор

Український актор театру і кіно Євген Шумілов загинув у складі ЗСУ на фронті 30 квітня, захищаючи пораненого побратима. Про трагедію повідомив друг загиблого Іван Марченко на своїй Facebook-сторінці.
Він каже, що Шумілов мобілізувався до лав Збройних сил України два роки тому і завжди вірно служив і захищав країну, був життєрадісним, позитивним, бадьорим і справжнім.
"Таким ти залишишся в моєму серці назавжди, друже!", - йдеться в повідомленні. За словами Марченко, у Шумилова залишилися мати і вітчим з інвалідністю.
На трагічну новину відреагував і відомий український режисер Антоніо Лукич ("Мої думки тихі", "Люксембург-Люксембург"), який працював із Шуміловим на знімальному майданчику рекламного ролика компанії Нова пошта.
"Загинув Євген Шумілов. Актор і воїн. Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо, і з такою надією дивився в майбутнє. Дякую тобі, Женю, світла пам'ять", - написав він.
Нагадаємо, що популярний український актор уперше зізнався, що вже 2 роки служить у ЗСУ. Олексій Тритенко повідомив усім недоброзичливцям, що заслужив носити форму української армії. Він захищає нашу країну від окупанта у складі ЗСУ.
Український співак Віталій Козловський приголомшив фанатів фото зі своєї служби в ЗСУ. Він показав своїм фанатам у соцмережах рідкісні кадри зі своєї служби протягом півроку. Також показав, як жив у польових умовах разом із побратимами.
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