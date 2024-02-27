Популярний український актор вперше зізнався, що вже 2 роки служить у ЗСУ

Український актор Олексій Тритенко сьогодні не грає роль, а живе реальне життя - захищає нашу країну від окупанта у складі ЗСУ. Він, як і багато інших військових, зазначає, що до тих, хто носить форму, часто проявляють "хворобливу увагу".
Особливо якщо це стосується публічних особистостей, які тепер ходять в камуфляжі. Відповідаючи таким допитливим, Тритенко у своєму блозі в Instagram зазначив - має честь носити форму з початку лютого 2022 року, та опублікував наказ про своє зарахування до лав ЗСУ.
"Помітив останнім часом поновлення хворобливої уваги до того що я ношу військову форму, і маю нахабність зʼявлятись у ній на деяких світлинах. Що ж, доводжу до вашого відома: військову форму я вдягнув, с початком повномасштабного вторгнення, нижче додаю наказ про моє залучення до лав ЗСУ, і з того часу з честю ношу однострій, та є чинним військовослужбовцем Збройних Сил України", - пише артист, який тепер має звання молодшого сержанта.
У коментарях шанувальники актора дякують йому за службу, та радять берегти нерви і не звертати увагу на тих, хто за два роки повномасштабної війни так і не навчився проявляти повагу до людей у формі.
Хто такий Олексій Тритенко?
Олексій Тритенко - український актор театру і кіно ("Коли ми вдома", "Крути 1918", "Чорний ворон", "Я, Ніна" та ін.). Почав свою кар'єру в 2003 році. З 2018 року - актор Київського академічного Молодого театру. З лютого 2022 року служить у ЗСУ, має звання молодшого сержанта.
Раніше танцюрист-воїн Дмитро Дікусар жорстко висловився про війну та зізнався у своїх головних розчаруваннях, з якими йому довелося зустрітися за два роки на фронті.
Також популярний український співак, а нині - захисник Віталій Козловський приголомшив фанатів фото зі своєї служби в ЗСУ. За останні півроку життя артиста сильно змінилося.
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