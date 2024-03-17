Відомий український актор вдома вчиться керувати дроном: збирається до ЗСУ

Актор поділився, що активно допомагає нашим захисникам і наразі займається конкретними запитами від військових.

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Актор "Я, "Побєда" і Берлін" вчиться керувати дроном / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Український актор, зірка стрічки "Я, "Побєда" і Берлін" Іван Бліндар розповів, чи готовий він йти захищати Україну на передовій.

"Зараз такі часи, що треба або ти в ЗСУ, або для ЗСУ. І третього зараз не дано. Ну і треба жити максимально в цих паузах, поки ти донатиш, працюєш на донати. Чи вчишся воювати, чи воюєш. Не забувати про життя", - зазначив Бліндар, який грав роль Кузьми Скрябіна, в інтерв'ю РБК-Україна.

Актор поділився, що активно допомагає нашим захисникам і наразі займається конкретними запитами від військових. Окрім того Бліндар нещодавно побував в Краматорську, Констянтинівці, де поспілкувався з військовими. Також артист має в планах показати їм фільм "Я", "Побєда" і Берлін". Втім, де саме це відбудеться, не розсекречує у цілях безпеки.

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Разом з тим Іван Бліндар поділився, що готовий йти воювати. Він поділився, що пройшов курс з тактичної медицини, а також наразі опановує курс з керування дроном.

"Я домовився з хлопцями, скинули навчальний курс на дрон, на мавік і пульт мені передав мій однокласник. Я вже буду собі потрохи вчитись. Як то кажуть, ліпше знати і використати, ніж не знати і обісратись. Плюс FPV ще хочу освоїти. Але в майбутньому я би хотів навчитися великі крила освоїти… "Лелекою"... В разі чого, треба бути всім готовими", - прокоментував Бліндар.

Нагадаємо, що популярний український актор вперше зізнався, що вже 2 роки служить у ЗСУ. Олексій Тритенко повідомив усім недоброзичливцям, що заслужив носити форму української армії. Почав служити із початком повномасштабного вторгнення.

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