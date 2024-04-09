'Був добровольцем': на війні загинув український актор Андрій Доманський

Актор на початку війни покинув театр та пішов добровольцем захищати Україну. Мав позивний "Артист".

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На фронті загинув актор Андрій Доманський / колаж: Главред, фото: Facebook

На фронті загинув відомий український актор, діяч Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. І.Кочерги Андрій Доманський.

Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії артист покинув театр та пішов добровольцем захищати Україну. Мав позивний "Артист".

"На війні загинув провідний актор Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Андрій Доманський, який добровольцем пішов захищати Україну", - повідомили у пресслужбі Житомирської обласної ради у Facebook.

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У Житомирському академічному музично-драматичному театрі Андрій Доманський років працював та творив майже 25 років та зіграв понад 40 ролей.

"Ти завжди був щирим і добрим. Завжди йшов вперед до своєї мети. Ти вмів підтримати словом і ділом. Завжди усміхнений. Мудрий, відвертий, емоційний. Неймовірно талановитий, харизматичний. Ти любив театр, а театр любив тебе", - відреагували на смерть актора у театрі.

Прощання із актором відбудеться 10 квітня о 12:00 у фойє театру.

Нагадаємо, що популярний український актор вперше зізнався, що вже 2 роки служить у ЗСУ. Олексій Тритенко повідомив усім недоброзичливцям, що заслужив носити форму української армії. Він захищає нашу країну від окупанта у складі ЗСУ.

Український співак Віталій Козловський приголомшив фанатів фото зі своєї служби в ЗСУ. Він показав своїм фанатам у соцмережах рідкісні кадри зі своєї служби протягом півроку. Також показав, як жив у польових умовах разом з побратимами.

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