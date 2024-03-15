'Я приймав присягу': ведучий Решетнік розповів, коли планує піти у ЗСУ

Відомий ведучий розповів, що закінчив військову кафедру та є лейтенантом запасу.

https://glavred.net/stars/ya-priymav-prisyagu-veduchiy-reshetnik-rozpoviv-koli-planuye-piti-u-zsu-10550318.html Посилання скопійоване

Григорій Решетнік розповів, коли піде до ЗСУ / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Відомий ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетнік, багатодітний батько розповів, що піде на фронт, коли дійде його черга, і не ховатиметься, коли підуть всі багатодітні і жінки.

"Це буде звучати дещо пафосно і ніхто не повірить, напишуть, що хотів би - вже б пішов. Але я спробую аргументувати. Я хлопець з Миколаєва, і ми завжди в компанії йшли разом до кінця. Як би складно не було", - заявив ведучий в інтервʼю Аліні Доротюк.

Він поділився, що є лейтенантом запасу, тому піде воювати, коли дійде черга.

відео дня

"Я закінчив військову кафедру, я приймав присягу в "Десні" (військова частина ЗСУ, що спеціалізується на підготовці особового складу для сухопутних військ, - ред.), я військовий психолог, я лейтенант запасу, якщо не помиляюсь. Я жив у казармі на зборах, я стройовим кроком ходив. Я два роки ходив на військову кафедру у військовий інститут. Я обов’язково піду захищати свою країну, коли дійде черга, коли я буду там більш потрібний, ніж ефективний тут. Коли я зможу там допомогти більше, ніж тут", - пояснив Решетнік.

Він також зауважив, що виховує синів-українців, тому не розглядає варіанту ховатися від мобілізації.

"Я не спатиму, коли всі там багатодітні підуть, жінки, а я що ховатимусь? Виїжджатиму? Але на сьогодні, по-перше, я не порушую закон, по-друге, я відповідальний перед сімʼєю, ми віримо свято в перемогу, по-третє, я відчуваю свою ефективність у публічній діяльності. Ми допомагаємо хлопцям із ЗСУ. Я земна людина, яка своїм прикладом буде разом і до кінця з народом. Я не хочу зараз моделювати негативні сценарії", - резюмував Решетнік.

Григорій Решетник розповів про багатодітну родину / фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Хто такий Григорій Решетнік? Решетнік Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" та "Неймовірна правда про зірок". Одружений із Христиною Решетнік та мають трьох синів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Решетнік вперше висловився про розлучення з жінкою. Він зазначив, що йому складно навіть уявити ситуацію, яка може спонукати його розлучитися з дружиною. Та й уявляти насправді він цього не бажає.

Дружина Григорія Решетніка розповіла про швидку появу дівчинки в їхній родині. Христина заінтригувала шанувальників анонсом швидкого поповнення в їх багатодітній родині. Вона зізналась, що четверта дитина в їхній родині вже ближче, ніж здається.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.