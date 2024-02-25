Козловський приголомшив фанатів фото зі своєї служби в ЗСУ

Відомий український поп-співак Віталій Козловський показав фанатам рідкісні кадри зі своєї служби в ЗСУ протягом півроку

https://glavred.net/stars/kozlovskiy-oshelomil-fanatov-foto-so-svoey-sluzhby-v-vsu-10544804.html Посилання скопійоване

Козловський приголомшив фанатів військовими фото / Колаж: Главред, фото: instagram.com / vkozlovsky_music, скріншот кліпу vkozlovsky_music

Відомий український поп-співак Віталій Козловський вкрай здивував фанатів кадрами, які були зроблені під час своєї служби в ЗСУ. Серію фото він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"За два роки повномасштабної відбулося багато змін у житті. Рандомні спогади. Дякуємо всім Героям, завдяки яким ми сьогодні можемо називатися українською нацією! Героям Слава",-розповів поп-співак.

Зокрема, Козловський показав як він ще на початку своєї служби (спершу в Нацгвардії, а потім ‒ в ЗСУ) влітку 2023 року жив у польових умовах і разом з побратимами вирушав на бойові завдання (а також готував їжу).

відео дня

Хто такий Віталій Козловський? Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський прокоментував конфлікт зі своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, який в рахунок боргів артиста відбирає у нього більшу частину його військової зарплати.

Співак запропонував Ігорю Кондратюку мирову угоду - зустрітися особисто і обговорити пом'якшення умов виплат в період його строкової служби. На це Козловський отримав жорстка відмова від продюсера у лайливій формі.

Інші новини про Віталія Козловського:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.