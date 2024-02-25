УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Козловський приголомшив фанатів фото зі своєї служби в ЗСУ

Дмитро Відоменко
25 лютого 2024, 13:23
Відомий український поп-співак Віталій Козловський показав фанатам рідкісні кадри зі своєї служби в ЗСУ протягом півроку
Козловський приголомшив фанатів фото зі своєї служби в ЗСУ
Козловський приголомшив фанатів військовими фото / Колаж: Главред, фото: instagram.com / vkozlovsky_music, скріншот кліпу vkozlovsky_music

Відомий український поп-співак Віталій Козловський вкрай здивував фанатів кадрами, які були зроблені під час своєї служби в ЗСУ. Серію фото він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"За два роки повномасштабної відбулося багато змін у житті. Рандомні спогади. Дякуємо всім Героям, завдяки яким ми сьогодні можемо називатися українською нацією! Героям Слава",-розповів поп-співак.

Зокрема, Козловський показав як він ще на початку своєї служби (спершу в Нацгвардії, а потім ‒ в ЗСУ) влітку 2023 року жив у польових умовах і разом з побратимами вирушав на бойові завдання (а також готував їжу).

відео дня
Козловський, ВСУ

Козловський, ВСУ

Хто такий Віталій Козловський?

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський прокоментував конфлікт зі своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, який в рахунок боргів артиста відбирає у нього більшу частину його військової зарплати.

Співак запропонував Ігорю Кондратюку мирову угоду - зустрітися особисто і обговорити пом'якшення умов виплат в період його строкової служби. На це Козловський отримав жорстка відмова від продюсера у лайливій формі.

Інші новини про Віталія Козловського:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ЗСУ Віталій Козловський новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

У ЗСУ офіційно підтвердили відхід на західну околицю Ласточкиного: що кажуть

У ЗСУ офіційно підтвердили відхід на західну околицю Ласточкиного: що кажуть

14:54 Україна
"Нема більше А-50": Буданов порадував заявою про знищення російських літаків

"Нема більше А-50": Буданов порадував заявою про знищення російських літаків

14:44 Україна
У держбюджеті України є "діра" в 37 млрд дол.: прем'єр сказав, як її перекриють

У держбюджеті України є "діра" в 37 млрд дол.: прем'єр сказав, як її перекриють

13:53 Гроші
Всі головні новини

Популярне

Загроза прориву фронту: РФ стягнула півмільйонне угруповання – майор ЗСУ 17191

Загроза прориву фронту: РФ стягнула півмільйонне угруповання – майор ЗСУ

Гороскоп на завтра 26 лютого 2024: Водоліям - великий прибуток, Левам - витрати 16135

Гороскоп на завтра 26 лютого 2024: Водоліям - великий прибуток, Левам - витрати

Як правильно використовувати пергамент: жінка показала геніальний метод 11435

Як правильно використовувати пергамент: жінка показала геніальний метод

Рано чи пізно станеться : українців попередили про загрозу нового штурму Києва 8329

"Рано чи пізно станеться": українців попередили про загрозу нового штурму Києва

Останні новини

15:07

Гороскоп Таро з 26 лютого до 3 березня: Тельцю - втрата, Близнюкам - можливість

14:54

У ЗСУ офіційно підтвердили відхід на західну околицю Ласточкиного: що кажуть

14:44

"Нема більше А-50": Буданов порадував заявою про знищення російських літаківВідео

14:23

"Не користуватися Кримським мостом": Буданов випустив жорстке звернення до росіян у Криму

14:04

Мінімум 4 роки: у Кабміні розповіли, як бачать військову підтримку України іншими країнами

Путін досі марить новим походом на Київ: Гудименко – про підсумки 2 років війниПутін досі марить новим походом на Київ: Гудименко – про підсумки 2 років війни
13:53

У держбюджеті України є "діра" в 37 млрд дол.: прем'єр сказав, як її перекриють

13:46

50% зброї не надходить вчасно: Умєров назвав причину втрати людей та територій

13:24

Ситуація дуже складна: ворог міг захопити ще два важливих села - BILD

13:23

Козловський приголомшив фанатів фото зі своєї служби в ЗСУ

Реклама
13:14

Китайський гороскоп на 26 лютого: Козі - зрада, Собаці - сентиментальність

13:10

Танцюрист-воїн Дікусар жорстко висловився про війну і головні розчарування

12:52

Перевиконають план: Україна в 2024 році зможе виготовити більше мільйона дронів

12:49

У Сирського назвали головну мету команди нового головкому

12:48

Церковне свято 26 лютого: в цей день не можна їсти 4 продукти

12:45

Усе у вогні та величезні руйнування: росіяни підло обстріляли КостянтинівкуФото

12:15

Легкі настільки, що тануть у роті: рецепт пухких солодких булочок з двома начинками

12:13

Буде потужний результат: Умеров заявив про новий план України на 2024 рікВідео

12:08

Реальні шанси: Єрмак розповів, коли Україна може отримати запрошення до НАТО

12:05

У 2024-м Україна почне використовувати у війні наземні дрони - міністр Камишин

11:58

Українська ведуча порівняла Паперну з Тодоренко, та придумала їм "покарання"

Реклама
11:45

О, Соля міо: телеведуча Вітвіцька вперше після розлучення показала нового коханого

11:40

Бомбічний салат "Обжорка", який розмітають зі столу: новий рецептВідео

11:08

Фінансовий гороскоп на тиждень з 26 лютого по 3 березня

10:57

Прийнято важливі рішення: Сирський розповів про складну ситуацію на фронті

10:53

"Це настає переломний момент": названо період, коли припиниться вогонь в Україні - прогнозВідео

10:52

Відпустка під час воєнного стану: коли роботодавець може не дати його працівнику

10:22

Наступають з 3 напрямків: росіяни націлились на стратегічне місто - ЗСУ

09:47

Леонардо Ді Капріо "зловили" папараці на побаченні з новою коханою-супермоделлю

09:43

Гороскоп на тиждень з 26 лютого по 3 березня: Ракам - розбіжності з сім'єю, Левам - гармонія

09:40

Росіяни почали наступ на Запоріжжі: майор ЗСУ розкрив плани ворога

09:08

Українцям перерахують пенсії через кілька днів: кому і на скільки збільшать

08:39

Гороскоп на завтра 26 лютого 2024: Водоліям - великий прибуток, Левам - витрати

08:31

Росіяни завдали ударів по Україні дронами та ракетами: в ЗСУ назвали ціль ворога

07:41

Доля заморожених активів Росії: лідери "G7" звернулись із важливою заявою

06:10

"Корейський сценарій": чому це неможливо у випадку УкраїниПогляд

05:24

"Слід очікувати посилення боїв": майор ЗСУ назвав напрямок головного удару Росії

04:02

Обробка дерев перед весною: чим обприскувати – копійчаний засіб врятує садВідео

03:05

Неймовірний урожай гарантовано: коли сіяти редис в Україні 2024 рокуВідео

02:30

"Європа зробила кілька помилок": у Бундестазі назвали 3 пріоритети у допомозі для ЗСУ

01:44

Що буде, коли ЗСУ підійдуть до Криму: Романенко оцінив ризик ядерного удару з боку РФВідео

Реклама
24 лютого, субота
23:59

Окупанти тиснуть біля Авдіївки: російські війська захопили Ласточкине - DeepState

23:19

"Кількість оновлюється щогодини": у ПС назвали вражажаюче число збитих цілей РФ

22:23

"Росію не перемогти у війні": Фіцо видав скандальну заяву про війну в Україні

21:57

Загроза прориву фронту: РФ стягнула півмільйонне угруповання – майор ЗСУВідео

21:22

РФ цинічно порушила домовленості: Лубінець розкрив деталі розстрілу бійців в Авдіївці

21:14

Рушники будуть в рази м'якше: як випрати одяг з функцією пара, інструкція

20:58

"Потім буде занадто пізно": Зеленський висловився щодо загрози захоплення Куп'янська

20:07

"Екіпаж знищено" : у ГУР розкрили нові деталі ліквідації літака А-50 РФ

20:04

"Багато роботи": Єврокомісія озвучила, коли Україні очікувати переговорну рамку

19:41

Чи буде цього року український контрнаступ?Погляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти