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"Заморозка" війни на умовах РФ: Зеленський однозначно висловився щодо чуток

Яна Ставська
18 вересня 2024, 20:56
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Зеленський наголосив, що ніякої "альтернативи" миру і замороження війни "немає і бути не може".
Переговори з РФ - Зеленський пояснив свій план перемоги / Колаж: Главред, фото: ОП, АрміяInform

Президент Володимир Зеленський заявив, що так званий план перемоги — бачення Офісу президента шляхів завершення війни — уже готовий. Водночас глава держави спростував чутки про нібито пункт замороження війни, який міститься у цьому документі.

Зеленський у вечірньому відеозверненні підтвердив, що готує перемовини з партнерами, зокрема щодо озброєння бригад, а також щодо нових засобів ППО.

"Пріоритет – не тільки реалізувати все, про що ми вже домовились і що поки гальмується на етапі логістики, але й більш стратегічні речі. Ми маємо чіткі завдання щодо комплектації бригад – це техніка, це навчання. Досі ще не повністю виконані всі обіцянки щодо ППО, які звучали в межах саміту у Вашингтоні. І це важливо – саме зараз, саме на початку осені мати більше результатів для повітряного щита", - висловився він.

відео дня

І сьогодні, додав Зеленський, вже можна сказати, що повністю підготовлений "план перемоги".

"Усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер – рішучість реалізувати. Немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап", - зазначив він.

План перемоги Зеленського - що відомо

Раніше Bild опублікував статтю, у якій ішлося про нібито згоду української сторони на "локальне" замороження боїв. Окрім цього план України передбачає необхідність позитивного рішення Сполучених Штатів щодо дозволу на удари далекобійним озброєнням по території РФ.

Тоді як радник Зеленського назвав цю інформацію "фейком".

До слова, презентація так званого плану перемоги — тобто бачення ОП завершення війни з Росією — є однією з умов Вашингтона для ухвалення остаточного рішення щодо дозволу Україні завдавати глибоких ударів по Росії.

При цьому, як писало агентство Bloomberg, деякі партнери України розглядають можливість закінчення війни в Україні вже у 2025 році. Вони обговорюють можливість переговорів між країною-агресором Росією та Україною. Однак рішення щодо діалогу з Москвою мають ухвалювати лише українські чиновники.

Війна у 2025 році – думка експерта

Як висловився у блозі Главреда експерт Іван Ступак, Кремль не налаштований на війну ще й у 2025 році.

"Москва ще на початку цього року розраховувала, що на виборах президента США переможе проросійський кандидат, і вже 2025 року можна буде вийти на завершення війни. Тому Росія не має плану ведення війни наступного року. Принаймні, його не до кінця сформульовано".

Ступак вважає, що Росія вже найближчими місяцями захоче знизити градус війни.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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