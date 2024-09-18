"Заморозка" війни на умовах РФ: Зеленський однозначно висловився щодо чуток

Зеленський наголосив, що ніякої "альтернативи" миру і замороження війни "немає і бути не може".

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Переговори з РФ - Зеленський пояснив свій план перемоги / Колаж: Главред, фото: ОП, АрміяInform

Президент Володимир Зеленський заявив, що так званий план перемоги — бачення Офісу президента шляхів завершення війни — уже готовий. Водночас глава держави спростував чутки про нібито пункт замороження війни, який міститься у цьому документі.

Зеленський у вечірньому відеозверненні підтвердив, що готує перемовини з партнерами, зокрема щодо озброєння бригад, а також щодо нових засобів ППО.

"Пріоритет – не тільки реалізувати все, про що ми вже домовились і що поки гальмується на етапі логістики, але й більш стратегічні речі. Ми маємо чіткі завдання щодо комплектації бригад – це техніка, це навчання. Досі ще не повністю виконані всі обіцянки щодо ППО, які звучали в межах саміту у Вашингтоні. І це важливо – саме зараз, саме на початку осені мати більше результатів для повітряного щита", - висловився він. відео дня

І сьогодні, додав Зеленський, вже можна сказати, що повністю підготовлений "план перемоги".

"Усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер – рішучість реалізувати. Немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап", - зазначив він.

План перемоги Зеленського - що відомо

Раніше Bild опублікував статтю, у якій ішлося про нібито згоду української сторони на "локальне" замороження боїв. Окрім цього план України передбачає необхідність позитивного рішення Сполучених Штатів щодо дозволу на удари далекобійним озброєнням по території РФ.

Тоді як радник Зеленського назвав цю інформацію "фейком".

До слова, презентація так званого плану перемоги — тобто бачення ОП завершення війни з Росією — є однією з умов Вашингтона для ухвалення остаточного рішення щодо дозволу Україні завдавати глибоких ударів по Росії.

При цьому, як писало агентство Bloomberg, деякі партнери України розглядають можливість закінчення війни в Україні вже у 2025 році. Вони обговорюють можливість переговорів між країною-агресором Росією та Україною. Однак рішення щодо діалогу з Москвою мають ухвалювати лише українські чиновники.

Війна у 2025 році – думка експерта

Як висловився у блозі Главреда експерт Іван Ступак, Кремль не налаштований на війну ще й у 2025 році.

"Москва ще на початку цього року розраховувала, що на виборах президента США переможе проросійський кандидат, і вже 2025 року можна буде вийти на завершення війни. Тому Росія не має плану ведення війни наступного року. Принаймні, його не до кінця сформульовано".

Ступак вважає, що Росія вже найближчими місяцями захоче знизити градус війни.

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