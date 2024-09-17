Завершення війни у 2025 році: Захід обговорює можливість переговорів з Москвою

Вікно можливостей для переговорів між Києвом та Москвою може виникнути між виборами в США та інавгурацією нового президента.

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Західні лідери сподіваються на відриття вікна можливостей для закінчення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента України, Генштаб ЗСУ

Деякі партнери України розглядають можливість закінчення війни в Україні вже у 2025 році. Вони обговорюють можливість переговорів між країною-агресором Росією та Україною. Однак рішення щодо діалогу з Москвою мають ухвалювати лише українські чиновники.

Як пише Bloomberg, серед західних чиновників виникають побоювання під час обговорення можливих шляхів закінчення війни. Зокрема, через те, що українським військовим доведеться передчасно припинити вогонь.

Через це офіційні особи в західних країнах почали більш серйозно задумуватися про доречність переговорів, як шляху закінчення війни між агресором РФ та Україною. Такий розвиток подій вони розглядають в рамках стратегії на 2025 рік.

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Однак ніякого тиску на Київ, чи безпосередньо на президента України Володимира Зеленського, в цьому питанні чиновники не чинять і не вважають його доречним у майбутньому.

Причиною обговорень Заходом можливості переговорів з Москвою стало те, що наразі немає жодних ознак прориву, а чергова зима, коли бойові дії стають менш інтенсивними, вже на порозі. Тому потрібно знайти вихід із глухого кута.

Що таке Bloomberg? Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Можливість переговорів між Україною та Росією

Раніше секретар РНБОУ Олександр Литвиненко наголосив, що РФ наразі не готова до проведення реальних переговорів з Україною, адже стратегічна культура російського керівництва відрізняється від звичного, демократичного підходу.

Однак деякі західні лідери все ще не розуміють, що Росія не хоче досягнути справедливого миру, тож дивують неоднозначними заявами. Нещодавно очільник парламентської фракції Соціал-демократична партія Німеччини Рольф Мютценіх, головою якої є канцлер Олаф Шольц, запропонував ініціювати створення контактної групи для переговорів між Україною і Росією.

Нагадаємо, що російські чиновники намагаються сформувати міжнародні мирні посередницькі зусилля у війні в Україні. При цьому в Кремлі демонструють небажання Росії брати участь у сумлінних переговорах з Україною, критикуючи мирну формулу президента Володимира Зеленського.

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