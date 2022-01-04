Священник поїв аспіранта настоянками і відвіз до себе додому: нові деталі секс-скандалу в УПЦ МП

Ніколас Імберт

З'явилися нові подробиці секс-скандалу навколо звинувачень у зґвалтуванні, які французький аспірант Ніколас Імберт висунув проти священика УПЦ МП.

У коментарі виданню Strana архімандрит Ахіла Шахтарін підтвердив, що практично весь день провів з гостем з Франції, при цьому спілкування закінчилося ночівлею в будинку священика.

Архімандрит каже, що все почалося в церковному монастирі, де роблять настоянки. Чоловіки вирішили їх продегустувати.

"В рамках екскурсії ми запропонували йому продегустувати ці настоянки", - пояснив Ахіла Шахтарін.

Надалі спілкування продовжилося в будинку представника УПЦ МП.

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Разом з тим священик стверджує, що постелив гостю у вітальні, а сам пішов у свою кімнату на другий поверх. За його словами, нібито француз сам піднявся до нього в кімнату з ковдрою в руках і спробував лягти поруч. Свою поведінку він пояснив тим, що йому погано, його трусить і йому холодно, розповів Ахіла Шахтарін.

Ахіла Шахтарин

Відмітимо, що Імберт стверджує, що священик сам прийшов до нього і скориставшись його хворобою і сп'янінням вчинив згвалтування.

Додамо, що француз також виклав переписку зі священиком, яка, відбулася після інциденту в будинку священика УПЦ МП.

У свою чергу Ахіла Шахтарін заявив про провокацію і відкидає звинувачення в згвалтуванні.

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