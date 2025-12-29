Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

Анна Ярославська
29 грудня 2025, 08:03
7845
На початку січня Валерій Залужний готує заяву про звільнення з дипломатичної посади.
Валерій Залужний
Валерій Залужний може піти з посади посла в Британії та повернутися в Україну / Колаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhny

Коротко:

  • Посол України в Британії може покинути дипломатичну посаду в Лондоні
  • Залужний планує оголосити про своє рішення в 4-5 січня
  • Ексголовком ЗСУ нібито обговорював із Зеленським можливі варіанти подальшої кар'єри

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний готується залишити дипломатичну посаду в Лондоні. Про своє рішення він може оголосити в перший тиждень січня. Про це пише Radio NV із посиланням на чотири джерела в політичних і дипломатичних колах.

Як розповіли співрозмовники, наближені до Офісу президента, Залужний ще кілька тижнів тому під час візиту до Києва озвучив своє бажання про відставку президенту України Володимиру Зеленському.

відео дня

"Вони з президентом обговорювали різні посади для Залужного - від прем'єра до глави Офісу президента, але він на той момент зацікавленості не виявив", - зазначають джерела видання.

За словами інших співрозмовників, певний час Залужний навіть замислювався про посаду посла у США або головкому ЗСУ, але рішень поки що немає.

Зазначається, що наразі не йдеться про зміну посла у США.

"Ймовірно, Залужний хоче повернутися до Києва, він може оголосити про це вже 4-5 січня наступного року, якщо нічого не вплине на його рішення", - сказало одне з джерел.

Radio NV звернулося до прес-служби посла України у Великій Британії, але відповіді поки що не отримало.

Зазначимо, Валерій Залужний, імовірно, приїжджав в Україну на початку грудня. Про це він натякнув у своїх соцмережах і показав фотографію з дружиною Оленою Залужною.

"Вдома найкраще, - підписав фото колишній головнокомандувач ЗСУ.

На знімку він зображений разом із дружиною на тлі різдвяної ялинки.

Найімовірніше, він приїжджав до Києва на різдвяні свята.

Валерій Залужний
Валерій Залужний / Главред - інфографіка

Валерій Залужний - останні новини

Як писав Главред, 16 грудня Валерій Залужний попередив про ризики громадянської війни в Україні. За його словами, повернення українських захисників додому після ймовірного перемир'я стане новим викликом для суспільства. Недостатня увага до потреб ветеранів може створити загрози національній безпеці.

Також Залужний писав, що Росія почала планомірну підготовку до повномасштабної війни проти України ще з середини 2019 року, розгортаючи війська вздовж кордонів та нарощуючи військовий бюджет. За його словами, на момент вторгнення українська армія мала значну нестачу ресурсів - від особового складу до озброєння. У 2021 році Міноборони отримало менше половини від запланованих 260 млрд грн, а більшість коштів традиційно спрямовували на зарплати військових, а не на закупівлю техніки чи розробку нових систем.

Наприкінці листопада Залужний говорив, що вихід України на кордони 1991 року не гарантує завершення війни, адже стратегія виснаження спрямована на дестабілізацію країни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України Валерій Залужний
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Що заважає домовитися про мир РФ і України: у Politico назвали головні перешкоди

Що заважає домовитися про мир РФ і України: у Politico назвали головні перешкоди

10:05Світ
Графіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 році

Графіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 році

10:00Інтерв'ю
Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори - Fox News

Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори - Fox News

09:45Політика
Реклама

Популярне

Більше
Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

Китайський гороскоп на сьогодні 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

Рецепт божественної закуски на Новий рік: весь секрет в начинці

Рецепт божественної закуски на Новий рік: весь секрет в начинці

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

Останні новини

10:10

"Третя спроба": зірка "Ліги сміху" оголосив про мобілізацію до ЗСУ

10:05

Що заважає домовитися про мир РФ і України: у Politico назвали головні перешкоди

10:00

Графіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 році

09:50

"Втік": Влада Яму висміяли в ефірі "Танців з зірками"

09:45

Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори - Fox News

Що буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія НовакаЩо буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія Новака
09:22

Астрологи назвали найбільш зарозумілі знаки зодіаку

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 грудня (оновлюється)

09:00

"Довелося спати на смітнику": співак JULIK про екстремальні концерти і втрату голосуЕксклюзив

08:51

Чому Китай виграє в будь-якому разіПогляд

Реклама
08:39

Трамп і Зеленський зустрілися в Мар-а-Лаго: що чекає на Україну найближчими тижнями

08:30

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:03

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

07:32

У Майкопі та Тулі пролунали вибухи: атаковано військовий аеродром

06:56

Гарантії безпеки для України: Макрон анонсував рішення вужче в січні

06:31

Таємна гра Путіна з НазарбаєвимПогляд

05:27

Капюшон грітиме краще, якщо зробити одну дію: простий трюк з хутром

04:53

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці милого котика за 45 секунд

04:38

Гороскоп на завтра 30 грудня: Ракам - несподівана зустріч, Скорпіонам - прибуток

03:34

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

02:30

Приховані сигнали деменції: що багато хто сприймає за звичайну хворобу

Реклама
01:57

Повалені дерева та паралізований рух: ДСНС показало наслідки негоди УкраїніФотоВідео

01:30

Чудова четвірка: Курнікова вперше засвітила всіх своїх дітей від Іглесіаса

01:20

Ольга Харлан показала рідкісне фото з нареченим-італійцем

28 грудня, неділя
23:39

Одружений Галич публічно зацілував партнерку по "Танцях" після виступу

23:34

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

23:28

Як зберігати цибулини амариліса: садівники розкрили секрети повторного цвітіння

23:21

Субсидії під загрозою: хто з українців може залишитися без виплат і коли

23:07

Із прибиральниці в янгола: Денисенко показала "клас" на "Танцях з зірками"Відео

22:43

"Шукайте мені заміну": Нікіта Добриніна опинився за крок від відходу з "Танців"

22:35

"У неї чоловік хороший": кум Лободи розкрив секрет співачки

22:25

"Куп'янськ наш - ми йдемо": у МО РФ зганьбилися кадрами "контролю" над містом

21:49

"Дедлайнів не ставлю": Трамп заявив про вигоди для України від мирної угоди

21:48

Катерина Кухар рознесла виступ Квіткової на "Танцях" - причина

21:34

Небезпечна помилка водіїв: популярний трюк із двірниками виявився шкідливим для автоВідео

21:30

Показали справжню пристрасть: ветеран ЗСУ видала на Танцях із зірками палку румбуВідео

21:23

Відключення світла в Дніпропетровській області на 29 грудня: новий графік від ДТЕКФото

21:11

"Були недопрацьовані": як схудла Неля Шовкопляс виступила на "Танцях"

20:53

Розмова Путіна і Трампа: у Кремлі назвали умови закінчення війни

20:51

Справжній фурор: як відбулося відкриття спецвипуску "Танців з зірками"

20:50

Як зробити скло прозорим навіть у мороз: простий лайфхак, для зимових ранків

Реклама
20:43

Відключення "електрики" в більшості областей: Укренерго про графіки на 29 грудня

20:40

Гороскоп для Козерогів: чим здивує 2026 рік у коханні та фінансах

19:53

Два контракти для лідера "Динамо": куди може перейти український півзахисник

19:53

Пішла з життя Бріжіт Бардо: 6 найкращих фільмів з акторкою

19:39

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

19:32

Трамп провів "дуже хорошу" розмову з Путіним перед зустріччю з ЗеленськимВідео

19:31

РФ знайшла слабке місце в ППО України: експерт розкрив головну небезпеку

19:18

У Держдумі стверджують, що небезпека війни зі США минула: чи так це?Погляд

19:15

Не про віру: чому Україна відмовилася святкувати Різдво 7 січня

18:55

"Частина міста під контролем ворога": у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти