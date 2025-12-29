Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

На початку січня Валерій Залужний готує заяву про звільнення з дипломатичної посади.

https://glavred.net/ukraine/zaluzhnyy-gotovitsya-pokinut-london-chto-zadumal-eks-glavkom-vsu-10727840.html Посилання скопійоване

Валерій Залужний може піти з посади посла в Британії та повернутися в Україну / Колаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhny

Коротко:

Посол України в Британії може покинути дипломатичну посаду в Лондоні

Залужний планує оголосити про своє рішення в 4-5 січня

Ексголовком ЗСУ нібито обговорював із Зеленським можливі варіанти подальшої кар'єри

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний готується залишити дипломатичну посаду в Лондоні. Про своє рішення він може оголосити в перший тиждень січня. Про це пише Radio NV із посиланням на чотири джерела в політичних і дипломатичних колах.

Як розповіли співрозмовники, наближені до Офісу президента, Залужний ще кілька тижнів тому під час візиту до Києва озвучив своє бажання про відставку президенту України Володимиру Зеленському.

відео дня

"Вони з президентом обговорювали різні посади для Залужного - від прем'єра до глави Офісу президента, але він на той момент зацікавленості не виявив", - зазначають джерела видання.

За словами інших співрозмовників, певний час Залужний навіть замислювався про посаду посла у США або головкому ЗСУ, але рішень поки що немає.

Зазначається, що наразі не йдеться про зміну посла у США.

"Ймовірно, Залужний хоче повернутися до Києва, він може оголосити про це вже 4-5 січня наступного року, якщо нічого не вплине на його рішення", - сказало одне з джерел.

Radio NV звернулося до прес-служби посла України у Великій Британії, але відповіді поки що не отримало.

Зазначимо, Валерій Залужний, імовірно, приїжджав в Україну на початку грудня. Про це він натякнув у своїх соцмережах і показав фотографію з дружиною Оленою Залужною.

"Вдома найкраще, - підписав фото колишній головнокомандувач ЗСУ.

На знімку він зображений разом із дружиною на тлі різдвяної ялинки.

Найімовірніше, він приїжджав до Києва на різдвяні свята.

Валерій Залужний / Главред - інфографіка

Валерій Залужний - останні новини

Як писав Главред, 16 грудня Валерій Залужний попередив про ризики громадянської війни в Україні. За його словами, повернення українських захисників додому після ймовірного перемир'я стане новим викликом для суспільства. Недостатня увага до потреб ветеранів може створити загрози національній безпеці.

Також Залужний писав, що Росія почала планомірну підготовку до повномасштабної війни проти України ще з середини 2019 року, розгортаючи війська вздовж кордонів та нарощуючи військовий бюджет. За його словами, на момент вторгнення українська армія мала значну нестачу ресурсів - від особового складу до озброєння. У 2021 році Міноборони отримало менше половини від запланованих 260 млрд грн, а більшість коштів традиційно спрямовували на зарплати військових, а не на закупівлю техніки чи розробку нових систем.

Наприкінці листопада Залужний говорив, що вихід України на кордони 1991 року не гарантує завершення війни, адже стратегія виснаження спрямована на дестабілізацію країни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред