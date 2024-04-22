Закон про мобілізацію в Україні: у Раді розкрили, чого очікувати через півроку

Завдяки ухваленню закону про мобілізацію планувалося впорядкувати та спростити роботу ТЦК та СП.

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Коли відбудеться масова мобілізація в Україні / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що новий закон про мобілізацію в Україні повністю запрацює восени.

За задумом авторів закону про мобілізацію та законопроєкту про покарання за порушення мобілізації та військового обліку, ці документи мали б надати реальну картину мобресурсу в Україні та запровадити засуворіші покарання для тих, хто не оновлює свої військово-облікові дані чи ухиляється від призову, передає РБК-Україна.

Також завдяки ухваленню закону про мобілізацію планувалося впорядкувати та спростити роботу ТЦК та СП. Це задля того, аби інциденти, коли людей відловлюють на вулицях, залишились історіями.

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Веніславський прокоментував, коли ці документи дадуть результат на практиці.

"Влітку кількісний ефект від нового закону про мобілізацію точно ще не буде відчутний. За оцінками, які звучали в нашому комітеті, фактично цей закон може запрацювати десь через пів року - на той момент він уже дасть такий ефект. Тобто десь на середину-кінець осені ми вже матимемо повністю працюючий закон", - висловив думку народний обранець.

Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України прийняла у другому читанні скандальний законопроект про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 правок до запропонованого урядом законопроекту про мобілізацію.

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Згідно з чинним законодавством, новий закон набуде чинності через місяць після підписання главою держави. Закон запроваджує базовий військовий вишкіл і виключає строкову службу.

Закон про мобілізацію офіційно опубліковано. 17 квітня закон про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради. Відомо, що новий закон про мобілізацію набуде чинності 17 травня 2024 року.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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